Chord Gitar HarmoniA - Sehidup Semati, Kunci Gitar Dasar dari C, Lirik: Sekat Ketemu Adi

TRIBUNNEWS.COM - Inilah chord gitar HarmoniA - Sehidup Semati.

Chord Gitar Sehidup Semati - HarmoniA:

Intro : G

C G Am Em

F C G..



[HarmoniA]

C F

Sekat ketemu adi

Am G

Tumben jani beli ngerasayang tresna..

C F

Yadiastun anak ngorahang

Am G

Ragan beli tusing pantes buat adi..



F G

Depang suba anak ngadanin

C -G/B Am

Beli tusing peduli

F G

Ne penting.. tresnan beli tulus

C C-Bm-G

Wantah kapining adi..



Reff :

C G

Suksma adi sampun nerima beli

Am Em

Suksma adi sampun nresnain beli

F C

Terima ja jele melah beline

G

Lan kekurangan beli..



C G

Jalanang tresna ne sehidup semati

Am Em

De buin ade rasa ragu di hati

F C

Hidup mati beline wantah adi

G

Ane asiki di hati..



[Rusmina Dewi]

C F

Sekat ketemu beli

Am G

Tumben jani tiyang ngerasayang tresna

C F

Yadiastun anak ngorahang

Am G

Ragan tiyang tusing pantes buat beli



F G

Depang sube anak ngadanin

C -G/B Am

Tiyang tusing peduli

F G

Ne penting tresnan tiyang tulus

C C-Bm-G

Wantah kapining beli..



Back to Reff.



Musik : C G Am Em

F C G..



[Duet]

F G

Depang suba anak ngadanin

C -G/B Am

Tiang tusing peduli

F G

Dumogi tresnan rage jangkep

C C-Bm-A

Langgeng ngantos mati..huwouwo..



Back to Reff : [Overtune: Duet].

Outro:

G A

Dumogi..ii..

D

Langgeng ngantos mati..

(Tribunnews.com)