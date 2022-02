Chord Gitar HarmoniA - Ragu, Kunci Gitar Dasar dai G, Lirik: Adi Ne Jani Gelahang Beli

TRIBUNNEWS.COM - Inilah chord gitar HarmoniA - Ragu.

Chord Gitar HarmoniA - Ragu:

Intro : G C E D C

G Bm

adi ne jani gelahang beli

C D

pengidih beli asiki ken adi

G Bm

yen buin mani beli mrase cemburu

C D

gae je beli pang sing kanti ragu

C D

gae beli percaye

C D

kanti beli percaye

C D

oh adi...

Bm E

gisyang tekek liman beline

C D

oh adi...

Bm E

gelut tekek bangkiang beline

Am D G

apang beli nawang amongken tresnan adi...

G Bm C D

G Bm C D

C D

gae beli percaye

C D

kanti beli percaye

C D

oh adi...

Bm E

gisyang tekek liman beline

C D

oh adi...

Bm E

gelut tekek bangkiang beline

C D

oh adi...

Bm E

gisyang tekek liman beline

C D

oh adi...

Bm E

gelut tekek bangkiang beline

Am D G

apang beli nawang amongken tresnan adi...

Am D G

apang beli nawang Sujati keneh adi...

(Tribunnews.com)