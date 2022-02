Maia Estianty Move On dari Masa Lalu, Ikhlaskan Ahmad Dhani dan Mengaku Sekarang Lebih Bahagia

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kehidupan musisi Maia Estianty sempat terpuruk ketika tahun 2008, saat dirinya memutuskan bercerai dari Ahmad Dhani.

Maia Estianty memilih mengakhiri pernikahannya dengan Ahmad Dhani setelah mereka bersama selama 12 tahun dan sudah dikaruniai tiga orang anak, Al Ghazali, El Rumi, dan Dul Jaelani.

Maia Estianty mengakui tahun 2008 sampai beberapa tahun setelahnya harus terus menerus berhadapan dengan awak media, atas keputusannya menceraikan Ahmad Dhani.

Padahal di tahun tersebut, karier Maia di industri musik Indonesia sedang meroket dan berada di puncak popularitasnya.

"Capek sih sampai gua traumatik sama media. Awalnya malu, kok di blow up terus," kata Maia Estianty dalam channel Youtube BW, dikutip Wartakotalive, Jumat (25/2/2022).

"Karena gua cuek, gak gua pikirin. Pada akhirnya gua dianggap kuat dan tangguh, padahal gua cuek," sambungnya.

Akan tetapi, diakui wanita berusia 46 tahun itu, dirinya bersyukur ditempat masalah dan perceraian dengan Ahmad Dhani, karena ia bisa dekat dengan Allah SWT.

"Dengan kejadian dibuat terpuruk bagus, gua disuruh mencari Tuhan. Dulu gua hanya mengejar dunia karena gua merasa bisa. Tapi akhirnya harus dibegitukan mencari siapa pencipta gua," jelasnya.

Mantan personil RATU itu merasa, setelah mendekatkan diri kepada Allah SWT, justru ia kembali mendapatkan kebahagiaan yang sempurna.

Pasalnya, wanita kelahiran Surabaya, 27 Januari 1976 itu sudah melepas status jandanya dengan menikah bersama pengusaha Irwan Mussry.

"Ketika gua paham, dibalikin sama Tuhan dan gua lebih bahagia ketimbang dulu," tegasnya.

Diakui Maia Estianty, Irwan Mussy mampu membuatnya mengikhlaskan masa lalunya bersama Ahmad Dhani dan berhasil move on demi kehidupan yang lebih baik lagi.

"Gua sudah memaafkan dan move on banget. Sama sekali engga kebawa perasaan. Karena gua diberikan lebih dari yang kemarin. Cuma kadang netizen yang gak move on. Ikhlas, im happy now, asal jangan ganggu gua," ujar Maia Estianty.