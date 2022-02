Chord dan Lirik Lagu Cinta Sampai Mati - Kangen Band: Dengarkanlah Di Sepanjang Malam Aku Berdoa

Kolase Tribunnews/Tangkap Layar Akun YouTube Kangen Band Official

TRIBUNNEWS.COM - Berikut chord dan lirik lagu Cinta Sampai Mati yang dinyanyikan oleh Kangen Band.

Video klip lagu ini dirilis pada 25 Februari 2022.

Hingga Sabtu (26/2/2022), video klip Cinta Sampai Mati telah ditonton lebih dari 645 ribu kali.

Cinta Sampai Mati - Kangen Band

Capo fret 2

Intro : Am Dm G C

F Dm E..

Am Dm

duhai engkau sang belahan jiwa..

G C

namamu terukir dalam pusara..

F Dm

di setiap langkah.. ku selalu berdoa..

E

semoga kita bersama..

Am Dm

duhai engkau tambatan hatiku..

G C

labuhkanlah cintamu di hidupku..

F Dm

kuingin kau tahu.. betapa merindu..

E

hiduplah engkau denganku..

Reff :

Am

dengarkanlah..

Dm G

di sepanjang malam aku berdoa..

C F

bersujud dan lalu aku meminta..

Dm E

semoga kita bersama..

Am

dengarkanlah..

Dm G

di sepanjang malam aku berdoa..

C F

cintaku untukmu selalu terjaga..

Dm E

dan aku pasti setia..

Musik : Am Dm

ha.. aaaa..

G C

ha aaaa aaaa..

F Dm E..

Am Dm

duhai engkau tambatan hatiku..

G C

labuhkanlah cintamu di hidupku..

F Dm

kuingin kau tahu.. betapa merindu..

E

hiduplah engkau denganku..

Reff :

Am

dengarkanlah..

Dm G

di sepanjang malam aku berdoa..

C F

bersujud dan lalu aku meminta..

Dm E

semoga kita bersama..

Am

dengarkanlah..

Dm G

di sepanjang malam aku berdoa..

C F

cintaku untukmu selalu terjaga..

Dm E

dan aku pasti setia..

Am

dengarkanlah..

Dm G

di sepanjang malam aku berdoa..

C F

bersujud dan lalu aku meminta..

Dm E

semoga kita bersama..

Am

dengarkanlah..

Dm G

di sepanjang malam aku berdoa..

C F

cintaku untukmu selalu terjaga..

Dm E Am

dan aku pasti setia.. dengarkanlah..

