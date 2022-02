Sinopsis Film The Lord of The Rings: The Return of The King, Tayang Malam Ini di Trans TV

Salah satu adegan The Lord of the Rings: The Return of the King

TRIBUNNEWS.COM - Simak sinopsis film The Lord of The Rings: The Return of The King yang akan tayang di Bioskop Trans TV malam ini, Minggu (27/2/2022) pukul 21.30 WIB.

The Lord of The Rings: The Return of The King (2003) merupakan film fantasi petualangan yang disutradarai oleh Peter Jackson, berdasarkan volume ketiga dari JRR Tolkien's The Lord of the Rings.

Film ini adalah angsuran terakhir dalam trilogi Lord of The Rings.

Melanjutkan plot The Two Towers, Frodo, Sam dan Gollum membuat jalan terakhir mereka menuju Gunung Doom di Mordor untuk menghancurkan Satu Cincin.

Sementara Gandalf, Aragorn, Legolas, Gimli dan yang lainnya bergabung bersama untuk melawan Sauron dan legiunnya di Minas Tirith.

The Lord of The Rings: The Return of The King ditayangkan pada 1 Desember 2003 di Embassy Theatre di Wellington, dan dirilis secara teatrikal pada 17 Desember 2003 di Amerika Serikat, serta pada 18 Desember 2003 di Selandia Baru.

Sebelum menontonnya, simak sinopsis film The Lord of The Rings: The Return of The King yang dikutip Tribunnews dari IMDb.

Sinopsis Film The Lord of The Rings: The Return of The King

Perang Cincin mencapai puncaknya saat Pangeran Kegelapan Sauron mengarahkan pandangannya ke Minas Tirith, ibu kota Gondor.

Anggota Persekutuan di Rohan diperingatkan tentang serangan yang akan datang ketika Pippin tidak dapat menahan diri untuk tidak melihat ke palantir Saruman.