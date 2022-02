Lirik dan Chord Gitar Sayap Pelindungmu - The Overtunes: Ku akan Selalu Jadi Sayap Pelindungmu

TRIBUNNEWS.COM - Simak lirik dan chord gitar lagu Sayap Pelindungmu dari The Overtunes.

Lagu berjudul Sayap Pelindungmu yang dibawakan oleh The Overtunes dirilis pada 2013.

Lirik dan Chord Sayap Pelindungmu - The Overtunes

Intro : C G C ….

C C7 C

saat kau jatuh.. lukai ha..ti..

Am G F C

di manapun itu.. i’ll find you

C C7 C

saat kau lemah.. dan tak berdaya..

Am G F C ..Dm Am

lihat diriku.. untukmu

Reff:

F

kapanpun mimpi terasa jauh

Em Am F

oh ingatlah sesuatu, ku akan selalu

G C ..Dm Em

jadi sayap pelindungmu

F

saat duniamu mulai pudar

Em Am F

dan kau merasa hilang, ku akan selalu

G C

jadi sayap pelindungmu..

C C7 C

saat kau takut.. oh.. dan tersesat

Am G F C

di manapun itu.. i’ll find you

C C7 C

air matamu.. takkan terjatuh

Am G F C ..Dm Em

lihat diriku.. untukmu

Reff:

F

kapanpun mimpi terasa jauh

Em Am F

oh ingatlah sesuatu, ku akan selalu

G C ..Dm Em

jadi sayap pelindungmu

F

saat duniamu mulai pudar

Em Am F

dan kau merasa hilang, ku akan selalu

G C

jadi sayap pelindungmu..

Music : C Am F..C Am F

Dm

walau kau tak sanggup

Em G

ku takkan menyerah

Dm F G Em

ku ada untukmu

Reff:

F

kapanpun mimpi terasa jauh

Em Am F

oh ingatlah sesuatu, ku akan selalu

G C ..Dm Em

jadi sayap pelindungmu

F

saat duniamu mulai pudar

Em Am F

dan kau merasa hilang, ku akan selalu

G Am

jadi sayap pelindungmu..

F

ku akan selalu..

G C

jadi sayap pelindungmu

Outro : C Am F C

