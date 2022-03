Chord dan Lirik Lagu Pingal - Ngatmombilung: Rajenak Dolan Radoyan Mangan Nek Ora Mbok Dulang

TRIBUNNEWS.COM - Berikut chord dan lirik lagu Pingal yang dinyanyikan oleh Ngatmombilung.

Video klip lagu ini dirilis pada Agustus 2021 dikanal YouTube Ngatmombilung.

Baca juga: Chord Gitar Menepi - Ngatmombilung, Kunci dari C: Kau yang Pernah Singgah di Sini

Baca juga: Lirik Lagu Aku Hanyalah Tangis di Antara Tawamu dan Dirinya - Ngatmombilung, Dilengkapi Video Klip

Pingal - Ngatmombilung

[Intro] C D Bm E

Am D G..

G C

Piye, sing njelaske karo wong tuo

D G

wes ngelakoni tekan semene

D/F# E Am

nek akhire bakal bubar pisahan..

D G

kowe kegodo tresno karo wong liyo..

G C

ngelali.. kowe sing tau omong dewe..

D G

nglakoni tresno tekan tuo..

D/F# E Am

ora ngeliyo mung aku neng atimu..

D G

nanging saiki atimu ono wong liyo..

C D

ibarat esuk mendung..

Bm E Am

awan aku kudanan..

D

sore mbok larani..

G

mbengi tak tangisi..

[Chorus]

C

mung iso mbayangke..

D

kabeh kenangan..

Bm

kowe tak boncengke..

E

turut dalan kekepan kudanan

Am

saiki nyatane..

D

kowe malah milih..

G G7

dikekep wong liyo..

C D

opo kowe ra kroso.. abot'e atiku..

Bm

kudu kelangan..

E

wong sing paling tak tresnani..

Am

rajenak dolan..

D

radoyan mangan..

G

nek ora mbok dulang..

C D

ibarat esuk mendung..

Bm E Am

awan aku kudanan..

D

sore mbok larani..

G

mbengi tak tangisi..

[Chorus]

C

mung iso mbayangke..

D

kabeh kenangan..

Bm

kowe tak boncengke..

E

turut dalan kekepan kudanan

Am

saiki nyatane..

D

kowe malah milih..

G G7

dikekep wong liyo..

C D

opo kowe ra kroso.. abot'e atiku..

Bm

kudu kelangan..

E

wong sing paling tak tresnani..

Am

rajenak dolan..

D

radoyan mangan..

G

nek ora mbok dulang..

Baca berita terkait Chord Gitar lainnya

(Tribunnews.com/ Laras PW)