Chord Dasar Tenda Biru - Desy Ratnasari: Tak Sengaja Lewat Depan Rumahmu

[Intro] Am F G Am

Am F G Am

E Am E

Tak sengaja lewat depan rumahmu

E Am E

Ku melihat ada tenda biru

Am A Dm

Dihiasi indahnya janur kuning

Am B E

Hati bertanya pernikahan siapa

Am E

Tak percaya tapi ini terjadi

E Am E

Kau bersanding duduk di pelaminan

Am A Dm

Air mata jatuh tak tertahankan

Am E Am E

Kau khianati cinta suci ini

[Chorus]

Am E

Tanpa undangan, diriku kau lupakan

E Am E

Tanpa putusan diriku kau tinggalkan

Am E

Tanpa bicara kau buat ku kecewa

E Am A

Tanpa berdosa kau buatku merana

Dm Am

Ku tak percaya dirimu tega

E Am

Nodai cinta khianati cinta

Interlude: Dm Am E Am A

Dm Am E Am E

Am E

Tak percaya tapi ini terjadi

E Am E

Kau bersanding duduk di pelaminan

Am A Dm

Air mata jatuh tak tertahankan

Am E Am E

Kau khianati cinta suci ini

[Chorus]

Am E

Tanpa undangan, diriku kau lupakan

E Am E

Tanpa putusan diriku kau tinggalkan

Am E

Tanpa bicara kau buat ku kecewa

E Am A

Tanpa berdosa kau buatku merana

Dm Am

Ku tak percaya dirimu tega

E Am E

Nodai cinta khianati cinta

