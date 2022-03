Chord Gitar dan Lirik Lagu Kosong - Dewa 19: Kamu Seperti Hantu, Terus Menghantuiku

TRIBUNNEWS.COM - Berikut ini chord gitar lagu 'Kosong' dari Dewa 19.

Lagu 'Kosong' berada di album 'Cintailah Cinta' yang rilis tahun 2002.

'Kosong' bercerita tentang seseorang yang selalu dibayang-bayangi orang yang dicintainya.

Kosong - Dewa 19

[Intro] G Em Bm (2x)

G Em Bm

Kamu seperti hantu

G Em Bm

Terus menghantuiku

Dm Em Am C

Kemana pun tubuhku pergi kau

G Em C D

Terus membayangi aku

G Em Bm

Salahku biarkan kamu

G Em Bm

Bermain dengan hatiku

Dm Em Am Cm

Aku tak bisa memusnahkan kau

G Em Am D

Dari pikiran ku ini

[Chorus]

A# D# A# D#

Didalam kedamaian aku masih merasa sepi

A# C F G#

Sendiri memikirkan kamu

Cm B

Kau genggam hatiku

A# F

Dan kau tuliskan namamu

A# F

Kau tulis namamu

[Interlude] C Am Em (2x)

G A Dm F C F Dm G

G Em Bm

Tubuhku ada di sini

G Em Bm

Tetapi tidak jiwaku

Dm Em Am Cm

Kosong yang hanya kurasakan kau

G Em Am D

Telah tinggal di hatiku

[Chorus]

A# D# A# D#

Di dalam kedamaian aku masih merasa sepi

A# C F G#

Sendiri memikirkan kamu

Cm B

Kau genggam hatiku

A# F

Dan kau tuliskan namamu

A# F

Kau tulis namamu

[Overtone]

C F C F

Di dalam kedamaian aku masih merasa sepi

C D G A#

Sendiri memikirkan kamu

Dm G#

Kau genggam hatiku

C Gm

Dan kau tuliskan namamu

C Gm

Kau tulis namamu (4X)

