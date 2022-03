Chord dan Lirik Lagu Hingga Tua Bersama - Rizky Febian, Viral di TikTok: Selama Jantung Ini Berdetak

TRIBUNNEWS.COM - Simak kunci gitar lagu berjudul Hingga Tua Bersama dari Rizky Febian.

Lagu milik Rizky Febian yakni Hingga Tua Bersama sedang viral di TikTok.

Diketahui, lagu tersebut telah dirilis pada 2021.

Chord gitar dan lirik lagu Hingga Tua Bersama - Rizky Febian:

Intro : Am G F..

Am G F..

Am G

inikah.. kisah cinta..

F C

yang aku sesali..

Am G F

kini kau tinggalkan.. diriku..

Am G

ku tahu.. ini semua..

F C

kesalahanku..

Am G F

yang selalu membuatmu.. terluka..

Dm

maafkanlah sayangku

G

dengarkan janjiku..

Reff :

C G/B Am G

selama.. jantung ini berdetak..

F Em

ku akan selalu menjagamu

Dm G

hingga akhir waktu..

C G/B Am Gm

selama.. nafas ini berhembus..

-C F Em

tak akan ada cinta yang lain

Dm G Am G F

hingga tua ber..sama..

Am Em

ku mohon.. kembalilah..

F C G/B

dalam pelukanku..

Am G F

lihatlah diriku.. tanpamu..

Dm

maafkanlah sayangku

G

dengarkan janjiku..

Reff :

C G/B Am G

selama.. jantung ini berdetak..

F Em

ku akan selalu menjagamu

Dm G

hingga akhir waktu..

C G/B Am Gm

selama.. nafas ini berhembus..

-C F Em

tak akan ada cinta yang lain

Dm G Am

hingga tua ber..sama..

G/B

hati ini..

C G/B Am

takkan mungkin tanpa cintamu

G F G

yang begitu tulus.. mencintaiku..

(D#)

huwoo..

Musik : D# A#/D Cm A#

G# Fm G A

huu..

Reff : (overtune)

D Bm

selama.. jantung ini berdetak..

G F#m

ku akan selalu menjagamu

Em A

hingga akhir waktu..

D A/C# Bm Am

selama.. nafas ini berhembus..

-D G F#m

tak akan ada cinta yang lain

Em A D

hingga tua ber..sama..

D A/C# Bm A

(selama.. jantung ini berdetak..)