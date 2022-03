Momen Rizky Nazar Kembali Berkumpul dengan Keluarga setelah 2 Bulan Rehabilitasi, Sampaikan Maaf

TRIBUNNEWS.COM - Aktor Rizky Nazar akhirnya pulang setelah rehabilitasi selama dua bulan.

Hal tersebut diketahui dari video yang diunggah di YouTube Rizkina Nazar, Rabu (2/3/2022).

Kakak Rizky Nazar, Rizkina Nazar mengungkapkan sang aktor sudah keluar dari rehabilitasi.

Keluarganya bakal berkumpul lagi setelah beberapa bulan tak bertemu dengan formasi lengkap.

Ia juga tak lupa mengucap syukur adiknya kini sudah ada di rumah.

"Lagi on the way mau ke rumah mamaku, karena hari ini seneng banget mau ketemu Iky."

Baca juga: Ternyata Bukan Bebas, Ini yang Terjadi pada Rizky Nazar hingga Diizinkan Kembali Syuting

Aktor Rizky Nazar dihadirkan pada rilis kasus narkoba yang menjeratnya di Polres Metro Jakarta Selatan, Rabu (15/12/2021). Diketahui Rizky Nazar diamankan pada 13 Desember di kediamannya dengan barang bukti ganja seberat 0,36 gram dan ganja seberat 0,61 gram. Rizky Nazar dijerat dengan Pasal 127 Ayat 1 UU Narkotika dengan ancaman hukuman 4 tahun penjara. Tribunnews/Jeprima (Tribunnews/Jeprima)

"Akhirnya, Alhamdulillah sekarang Iky udah ada di rumah," kata Rizkina.

Selain itu, Rizkina juga menyampaikan terima kasih pada para penggemar Rizky Nazar.

Lantaran selama adiknya direhab, penggemar tak henti-hentinya memberikan doa dan semangat.

"Aku juga mau ngomong makasih banget ke kalian, yang setiap hari ngedoain Iky," terang Rizkina.