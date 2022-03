Jadwal Acara TV Besok Sabtu, 5 Maret 2022: Cats dan Dogs di Trans TV, Kartun Kiko di RCTI

TRIBUNNEWS.COM - Simak jadwal acara TV yang tayang besok, Sabtu (5/3/2022) di Trans 7, TRANS TV, RCTI, NET TV dan GTV.

Tonton berbagai acara TV menarik dan seru untuk menemani akhir pekan bersama keluarga.

Tonton tayangan Cats dan Dogs yang akan tayang di Trans TV pukul 19.30 WIB.

Di RCTI akan tayang kartun Kiko pukul 08.30 WIB.

Berikut jadwal acara TV di Trans 7, TRANS TV, RCTI, NET TV dan GTV yang telah dirangkum Tribunnews dari berbagai sumber.

Trans 7

04:00-05:00 TV Champion Kiwami



05:00-05:30 Islampedia



05:30-06:00 Hikmah



06:00-07:00 Redaksi Pagi



07:00-08:00 Selebrita Pagi



08:00-09:30 Movievaganza



09:30-10:30 Spotlite



10:30-11:00 Sobat Misqueen



11:00-12:00 Secret Story



12:00-12:30 Heits Abis



12:30-13:00 Enaknya Mantul



13:00-13:30 Cuan Bos



13:30-14:00 Jejak Petualang



14:00-14:30 Ada Show



14:30-15:15 Redaksi Siang Akhir Pekan



15:15-16:00 Jejak Si Gundul



16:00-17:00 Makan Receh



17:00-18:00 Selebrita On The Weekend



18:00-19:00 On The Spot



19:00-20:15 The Police



20:15-21:30 Warkop Special



21:30-22:30 BTS



22:30-23:00 Intersport



23:00-23:30 Krim Malam



23:30-00:00 Misteri Dunia

Trans TV

05:00:00 Islam Itu Indah

06:30:00 Insert Pagi