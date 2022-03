Tippy Toes Single Perdana Tujuh Wanita Cantik Ini Bakal Ramaikan Musik Tanah Air

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Girl group Hiphop/R&B, XG akan merilis Single Tippy Toes pertama mereka pada hari debut mereka,18 Maret 2022. Ini juga sudah diumumkan melalui situs resmi mereka dan Media Sosial.



XG adalah girl grup Hiphop/ R&B beranggotakan 7 orang yang terdiri dari Jurin, Chisa, Harhey, Hinata, Juria, Maya, dan Cocona.



XG adalah grup pertama yang debut di bawah perusahaan produksi hiburan global, XGALX, dengan misi untuk menghasilkan artis dengan pandangan dunia yang jelas, menciptakan budaya kreativitas yang 'berani'.



XG muncul entah dari mana pada 25 Januari 2022 dengan peluncuran akun Media Sosial mereka, dan telah memposting berbagai video menarik di YouTube - berfokus pada pertunjukan tari, rap, dan vokal.



Hanya dalam waktu sebulan, beberapa video mereka telah ditonton lebih dari satu juta kali. Jumlah pengikut di media sosial mereka pun terus bertambah setiap hari, terutama dengan penggemar luar negeri.



Tanggal debut XG baru-baru ini diumumkan pada 18 Maret. Tapi dengan debut mereka yang masih diselimuti kerahasiaan, ada banyak spekulasi di internet. Hari Jumat (4/3/2022), spekulasi itu terkubur dengan pengumuman single pertama mereka.



Judul singlenya Tippy Toes



Dengan tampilan HipHop dan R&B XG, single ini adalah lagu yang adiktif dengan energi yang kuat, menampilkan paduan suara yang halus dan berbisik, vokal yang kuat, dan rap yang dinamis.



Selain distribusi digital, CD dan Vinyl juga akan tersedia. Tak banyak yang terungkap tentang anggota XG, begitu juga informasi tentang latar belakang dan kepribadian para gadis, seperti perilisan single debut mereka.



Seperti judul lagunya, ini bisa menjadi salah satu lagu yang akan membuat Anda waspada. Soal bagaimana single tersebut dibunyikan, para penggemar akan dibuat menunggu beberapa saat lagi.



Nama grup, "XG", singkatan dari "Xtraordinary Girls" yang artinya Gadis-gadis luar biasa. Dengan musik dan penampilan mereka yang segar dan inventif, XG bertujuan memberdayakan kaum muda dari seluruh dunia dari semua lapisan masyarakat.



XGALX



XGALX adalah perusahaan produksi hiburan global dengan misi

menghasilkan seniman dengan pandangan dunia yang jelas, menciptakan budaya kreativitas yang "berani".



Melalui energi dinamis dari musik dan penampilan mereka, XGALX akan menyebarkan pesan kepada anak muda di seluruh dunia:



“Focus on your dreams and don’t stop until you make them a reality” yang artinya "Fokus pada mimpimu dan jangan berhenti sampai kamu mewujudkannya"



Budaya Yang Berani



Melalui karya proyek XGALX kami akan memberdayakan kaum muda di seluruh dunia, dari semua lapisan masyarakat untuk: "Dengarkan kata hati Anda, fokus pada impian Anda dan miliki kekuatan untuk mewujudkannya - tanpa dibatasi oleh opini atau penilaian orang lain.”