Jadwal Acara TV Minggu 6 Maret 2022: Ada MasterChef Indonesia hingga Drakor Oh My Venus

Jadwal acara TV Minggu (6/3/2022), tayang MasterChef Indonesia S9 hingga drakor Oh My Venus.

TRIBUNNEWS.COM - Simak jadwal acara TV yang tayang besok, Minggu (6/3/2022) di GTV, NET TV, RCTI, SCTV, Trans 7, dan Trans TV.

Saksikan beragam acara TV menarik untuk menemani akhir pekan di rumah.

Di RCTI tayang ajang memasak MasterChef Indonesia Season 9 hingga sinetron Ikatan Cinta.

Kemudian, ada film Olympus Has Fallen hingga God of Gamblers 3: Back to Shanghai tayang di Trans TV.

Selain itu, di NET TV ada drama Korea yang dibintangi Shin Min A dan So Ji Sub berjudul Oh My Venus.

Berikut jadwal acara TV Minggu, 6 Maret 2022, dirangkum Tribunnews.com dari berbagai sumber:

GTV

01:00 Naik Enak Turun Ogah

03:00 Kompleks Pengabdi Istri

03:30 Buletin iNews Pagi