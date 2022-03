Ilustrasi - Chord Dasar Akuma no Ko (OST. Attack on Titan) - Ai Higuchi, Kunci B: Sekai wa zankoku da sore demo kimi wo aisu yo. Nani wo Gisei ni shite mo.

TRIBUNNEWS.COM - Berikut ini chord dasar dan lirik lagu Akuma no Ko yang dinyanyikan oleh Ai Higuchi.

Akuma no Ko adalah original soundtrack untuk ending anime Attack on Titan Season 4 Part 2.

Ai Higuchi mengunggah video klip Akuma no Ko di kanal YouTube-nya pada 2 Maret 2022.

Hingga kini, video klip Akuma no Ko telah ditonton lebih dari satu juta kali.

Selengkapnya, simak chord dasar berikut ini.

Chord Dasar Akuma no Ko (OST. Attack on Titan) - Ai Higuchi

[Verse]

Bm C

Tetsu no tama ga Seigi no shoumei

A/C# C

Tsuranukeba Eiyuu ni Chikazuita

Bm C

Sono me wo tojite Furete mireba

A/C# C Bm C

Onaji katachi Onaji taion no Akuma

Bm C

Boku wa DAME de Aitsu wa ii no?

A/C# C

Soko ni kabe ga Atta dake nano ni

Bm C

Umarete shimatta Sadame nageku na

A/C#

Bokura wa minna

[Pre Chorus]

Bm A/C#

Jiyuu nan dakara Tori no youni

D G D/F#

Hane ga areba Doko e datte Yukeru

Bm A/C#

kedo Kaeru basho ga Nakereba

D F#m

Kitto doko e mo

E/G# F#7/A#

Yukenai

G Asus4 Bm7

Tadatada Ikiru no wa Iya da

[Chorus]

G#m E F# B (B/A#)

Sekai wa zankoku da

G#m E F# B (B/A#)

Sore demo Kimi wo aisu yo

G#m E F# B (B/A#)

Nani wo Gisei ni shite mo

G#m E F# B

Sore demo Kimi wo mamoru yo

E

Machigai da to shite mo

G#m

Utagattari shinai

E D#m

Tadashisa to wa Jibun no koto

C#m F#

Tsuyoku shinjiru koto da

[Bridge]

Bm C A/C# C

Bm C A/C# C

[Verse]

Bm C

Tetsu no ame ga Furi chiru joukei

A/C# C

Terebi no naka Eiga ni mieta nda

Bm C

Sensou nante Oroka na kyoubou

A/C# C

Kankeinai shiranai Kuni no hanashi

Bm C

Sore nara nande Aitsu nikunde

A/C# C

Kuroi kimochi Kakushi kirenai wake

Bm C

Setsumei datte Deki ya shinai nda

A/C# G

Bokura wa nante Mujun bakka nanda

[Pre Chorus]

A F#m Bm

G A Bm F#m

G A Bm

Kono kotoba mo Yakusarereba

F#m G

Hontou no imi wa Tsutawaranai

A F#/A#

Shinjiru no wa Sono me wo hiraite

Bm B

Fureta sekai dake

Em9 F#m7

Tadatada Ikiru no wa

G6

Iya da

[Chorus]

G#m E F# B (B/A#)

Sekai wa zankoku da

G#m E F# B (B/A#)

Sore demo Kimi wo aisu yo

G#m E F# B (B/A#)

Nani wo Gisei ni shite mo

G#m E F# B

Sore demo Kimi wo mamoru yo

E

Eranda hito no kage

&nbs p; G#m

Suteta mono no shikabane

E D#m

Kizuita nda Jibun no naka

C#m F# G#m

Sodatsu no wa Akuma no ko

C#m D#m

Seigi no ura Gisei no naka

E F#

Kokoro ni wa Akuma no ko

[Outro]

Bm C A/C# C

Bm C A/C# C

Bm C A/C# C

