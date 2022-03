Nayla Purnama Kembali Dapat Peran Protagonis Saat Bintangi Sinetron 'Juara Dunia'

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Bayu Indra Permana

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Artis muda, Nayla Purnama kembali mendapat peran sebagai tokoh protagonis di sinetron terbarunya.

Dalam sinetron terbarunya berjudul 'Juara Dunia' ia mendapat peran sebagai Mentari yang memiliki impian menjadi juara bulu tangkis.

"Mentari ini anak yatim piatu yang tinggal di panti asuhan bersama Aruna, dia aktingnya protagonis dan melankolis," tutur Nayla Purnama dalam jumpa pers virtual, beberapa waktu lalu.

"Ini bukan pertama jadi karakter protagonis," tambahnya.

Nayla menjelaskan alasannya ingin terjun ke dunia hiburan, khususnya akting. Ia mengaku terinspirasi dari Jun Ji Hyun, aktris Korea Selatan dan ingin ikuti jejaknya sebagai aktrism

"Dulu nonton drama Korea Jun Ji Hyun yang ia berperan jadi artis (My Love From The Star). Sejak itu aku jadi pengen gitu jadi artis," tutur Nayla.

Sekedar infomfasi sinetron berjudul 'Juara Dunia' mengangkat kisah seorang anak terbuang yang mencintai olahraga bulu tangkis dan memiliki mimpi besar menjadi juara dunia.

Sinetron tersebut dibintangi oleh Aquene Djorghi, Nayla Purnama, Rassya Hidayah, Anisa Trihapsari, Adjie Pangestu, Shendy Karunia, Gabriella Quinlyn, Mario Maulana, Irene Librawati, Adi Nugroho, Sylvia Menul, dan lainnya itu tayang setiap hari pukul 14.00 WIB di stasiun televisi SCTV.

Juara Dunia menceritakan kisah dua anak bernama Kenzo (Rassyah Hidayah) kelak dijuluki sebagai Juara dan Aruna (Aquene Djorghi) yang dijuluki sebagai Dunia.

Keduanya memiliki mimpi besar untuk menorehkan prestasi sebagai atlet bulu tangkis dan meraih gelar Juara Dunia.