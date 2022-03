Chord Gitar Lagu Madiun Ngawi - Happy Asmara feat Denny Caknan, Kunci Gitar Paling Mudah Dimainkan

TRIBUNNEWS.COM - Berikut chord gitar lagu Madiun Ngawi yang dipopulerkan oleh Happy Asmara feat Denny Caknan.

Lagu berjudul Madiun Ngawi yang dinyanyikan Happy Asmara dan Denny Caknan dirilis pada 14 Februari 2022.

Madiun Ngawi sebenarnya merupakan lagu lama yang dibawakan oleh Sony Josz, dan kini di aransemen ulang.

Chord Gitar Lagu Madiun Ngawi - Happy Asmara feat Denny Caknan

Intro:

Dm F C Am

C G

Terminal Madiun Ngawi

Em

Kenanganku

C

Ora bakalan

Am

Aku ngelalekke

Am

Mbiyen Jaman Semono

D G

aku nduwe pacar

Em

Anake Pak Tukiran

G D

Bakul pecel ono neng Pinggir prapatan

C G

Terminal Madiun Ngawi

Em

Nggen dolanku

C

Ora bakalan

Am

Aku ngelalekke

Am Em

Mbiyen jaman semono

D G Em

Kowe janji karo aku

D

Nanging nyatane

G

Kowe nginggkari janjimu

G

Yen aku kangen

C

Kangen karo sliramu

D

Tak sawang sawang

G

Potomu neng dompetku

D

Yen aku kangen

G C

Kangen karo sliramu

C D

Tak elus elus potomu

G

Neng dompetku



G Em

Opo kowe ra kroso

C G

Tak batin saben dino

G Am

Ra bakal ilang

D G

Jenengmu Neng atiku

E C

Opo kowe ra kroso

G Em

Tak batin saben dino

Am

Ra bakal ilang

D G

Potomu neng dompetku

Music :

D G Dm

C Am D Em

