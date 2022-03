Chord Gitar dan Lirik Lagu Pecah Seribu - Elvy Sukaesih: Hanya Dia yang Ada di Antara Jantung Hati

TRIBUNNEWS.COM - Berikut ini chord gitar dan lirik lagu berjudul Pecah Seribu yang dinyanyikan oleh Elvy Sukaesih.

Lirik lagu ini diciptakan oleh Toto Ario.

Video klip lagu ini telah diunggah di kanal YouTube Le Moesiek Revole pada 12 Maret 2020.

Chord Gitar dan Lirik Lagu Pecah Seribu - Elvy Sukaesih:

Intro: C . . . G . .

Am Em F

ho … . oo … . . aaa . .

Dm B E

hooo . . uuuu . . uuuu … . .

int: Am . . F … ( 2x ) F G Am …

suling : Am F Em Am

F G Am

( gu ragu , ragu - ragu - ragu , ragu - ragu )

B - Am - G - F - E E

G - G# - Am

Am

bimbang ragu . . .

Dm C

… sementara malam mulai datang

B F Dm

… hasratku ingin bercermin . . . tapi

F E Am

… cerminku pecah seribu , pecah seribu

int: Em . . Am

E … . .

Am … Dm

ibarat bunga . .

G C Am

aku takut banyak kumbang yang hinggap … .

A7 Dm F E E - E

aku tak mau … … patah - patah tangkaiku patah . .

Am F G Am

aku tak mau . . .

int: F - F , G - G , Am . .

( # )

Am

bimbang ragu . . .

Dm C

… sementara malam mulai datang

B F Dm

… hasratku ingin bercermin . . . tapi

F E Am

… cerminku pecah seribu , pecah seribu

C Em

lalala . . lalala … hooo … . .

F G G - G# - A - A# - B

lalala . . lalala … hooo … . .

solo : C … Em … F . . Dm . . G , F - E - Dm - G , G#

suling : Am Em ( 2x ) Am

[ reff : ]

Am

hanya dia . . . . . .

Am G F Am … E F G Am Am

dia … dia . . dia . . dia . . dia … … … . . . hanya dia

Am G

hanya dia . . yang ada diantara jantung hati

G

tempat bermanja , tempatnya rindu

G F Am

tempat curahan hati yang … damai

suling : G … F - G - Am

Am G

entah apa . . . bagaikan kayu basah dimakan api

G F Am …

api curiga , api cemburu … api kerinduan yang membara

Em Am

oh angin … . kabarkan

F Em Am

melati di depan rumahku menantimu . . .

Am F Am F … Am

( haa … aaaa … aaaa … aaa . . aaa … aaa . . )

kembali ke : ( * ) , ( * * ) , ( # ) , ( ^^ ) , reff , ( # )

Em F

ha … . aaa … aaaaa … .

Em Am

ha … . aaa … aaaaa … .

[ ending : ]

Am G Am

duhai angin … kabarkan lah melati menanti …

Am Em Am

duhai angin … kabarkan lah melati menanti …

Am G Am

duhai angin … kabarkan lah melati menanti …

Am Em Am

duhai angin … kabarkan lah melati menanti …

Baca juga: Chord Gitar Bertahan Terluka - Fabio Asher: Andaikan Kau Tahu Rasa Sayangku Melebihi Rasa Sakit Ini

Baca juga: Chord Dasar Hingga Tua Bersama - Rizky Febian, Viral di TikTok: Ku akan Selalu Menjagamu

Baca juga: Chord Gitar dan Lirik Lagu Bagai Langit dan Bumi - Via Vallen: Tak Cukup Meyakinkan Hati Orang Tuamu

(Tribunnews.com)

Artikel lainnya terkait Chord Gitar