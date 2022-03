Sinopsis Film The Lord Of The Rings: The Two Towers, Tayang Malam Ini di Trans TV

Film The Lord Of The Rings: The Two Towers - Simak sinopsis film The Lord Of The Rings: The Two Towers (2002) yang tayang hari ini, Rabu (9/3/2022) di Trans TV pukul 21.30 WIB.

TRIBUNNEWS.COM - Simak sinopsis film The Lord Of The Rings: The Two Towers (2002) yang tayang hari ini, Rabu (9/3/2022) di Trans TV pukul 21.30 WIB.

Film The Lord Of The Rings: The Two Towers disutradarai oleh Peter Jackson.

Penulis cerita dan naskah film ini adalah J R R Tolkien, Fran Walsh, Philippa Boyens.

Dikutip dari imdb, The Lord Of The Rings: The Two Towers mengusung genre Aksi, Petualangan, Drama.

Aktor film The Lord Of The Rings: The Two Towers yaitu Elijah Wood, Ian McKellen dan Viggo Mortensen.

Sinopsis film The Lord Of The Rings: The Two Towers (2002):

Film The Lord Of The Rings: The Two Towers ini melanjutkan perjalanan seorang Hobbit bernama Frodo Baggins (Elijah Wood).

Frodo memiliki misi untuk menghancurkan cincin yang memiliki pengaruh kuat.

Cincin dengan pengaruh kuat itu dibuat oleh Pangeran Kegelapan dari Mordor yang dikenal sosok yang kejam ialah Sauron.

Sauron mengincar cincin tersebut karena sebagian jiwanya berada disana dan bisa membuat dirinya kembali kuat untuk menguasai Middle Earth.