Chord Dasar Anyer 10 Maret - Slank, Kunci dari C: Malam Ini Kembali Sadari Ku Sendiri

TRIBUNNEWS.COM - Berikut chord 'Anyer 10 Maret', lagu yang dipopulerkan oleh Slank.

Lagu 'Anyer 10 Maret' ini merupakan hits dari Slank yang diciptakan oleh Bimbim dan Kaka saat berada di Pantai Anyer.

Judul lagu ini dipilih bertepatan dengan diciptakannya lagu itu yang juga bertepatan dengan ulang tahunnya Kaka.

Lagu ini mengisahkan tentang dua personel Slank yang saat itu sedang putus cinta.

Selain itu, penciptaan lagu ini juga momen teringatnya Kaka pada waktu itu kepada sang ibunda.

Berikut chord Anyer 10 Maret dari Slank

Intro : C Bm C G D

C Bm C G D

Malam ini, kembali sadari ku sendiri

C Bm C G D

Gelap ini, kembali sadari kau tlah pergi

C Bm C G D

Malam ini, kata hati harus terpenuhi

C Bm C G D

Gelap ini, kata hati ingin kau kembali

Em D Am C

Hembus dinginnya angin lautan

Em D Am C

Tak hilang ditelan bergelas - gelas arak

D

Yang kutenggakkan. . .

C Bm C G D

a..a..a...

Intro : C Bm C G D

C Bm C G D

Malam ini, kubernyanyi lepas isi hati

C Bm C G D

Gelap ini, kuucap berjuta kata maki

C Bm C G D

Malam ini, bersama bulan aku menari

C Bm C G D

Gelap ini, di tepi pantai aku menangis

Em D Am C

Tanpa dirimu dekat di mataku

Em D Am C

Aku bagai ikan tanpa air

Em D Am C

Tanpa dirimu ada di sisiku

Em D Am C

Aku bagai hiu tanpa taring

Em D Am C

Tanpa dirimu dekap di pelukku

Em D Am C

Aku bagai pantai tanpa lautan

D C Bm

Kembalilah kasih,, ooooo..

C G D

Kembalilah kasih

Ending : C Bm C G D

