Chord Gitar dan Lirik Lagu Say Yes - Loco dan Punch, Viral di TikTok

Lagu Say Yes dinyanyikan oleh penyanyi asal Korea Selatan, Loco dan Punch.

Dirilis pada 2016, video klip lagu Say Yes telah tayang di kanal YouTube Stone Music Entertainment.

Hingga Kamis (10/3/2022), klip tersebut telah ditonton lebih dari 181 juta kali.

Bahkan lagu Say Yes tengah viral di TikTok dengan kutipan lirik: Ni nunape watjana naega yeogi itjana. Neoui ipsullo mareul haejwo. Say yes say yes.

Chord Gitar dan Lirik Lagu Say Yes - Loco dan Punch:

(Chorus)

C E

Ni nunape watjana naega yeogi itjana

Am

Neoui ipsullo mareul haejwo

Gm7 C

Say yes, say yes

F G Em Am

Nado moreuge neoege gago innabwa

Dm G

Buneun barame nae mam jeonhallae

Love is true

(Verse 1)

C

Ganjireopgeman neukkyeojideon nun bichi

E

Ijeneun iksuk hadandeusi useum jitji

Am

Geu jjogeuro georeogagiman hamyeon dwae

Gm7 C

Rago?chingudeureun gyesokaeseo?nal?buchugijiman

F G

Ajigeun mugeoun guduui?dwit gup

Em Am

Charari b?oseobeorigo?sipeun i bamui kk?ut

Dm

Soneul naemireo jwosseumyeon hae

G

Maenballo neoege ttwieogal su itge kkeum

C

Bokjapagimanhan harue

E

Mae sigan meorireul gullijiman nan

Am

Jigeumeseoya kkaedareun geonde

Gm7 C

Gyeolguk da beoryeojigo neoman nama yeah

F G

Jinan bomeneun neol uyeonhi bwatgo

Em Am

Deo isangeun uyeoni aniyeosseumyeon hae

Dm

Seuchigiman haetdeon neoui soneul japgo

G

Eotteon girirado gachi georeosseumyeon hae

(Chorus)

C E

Ni nunape watjana naega yeogi itjana

Am

Neoui ipsullo mareul haejwo

Gmaj7 C

Say yes, say yes

F G Em Am

Nado moreuge neoege gago innabwa

Dm G

Buneun barame nae mam jeonhallae

Love is true

(Post Chorus)

C E Am

Uuuu... I need you

Gm7 C F G

Uuuu… Baby neoege hago peun mal

Em Am

Naega motdahan mal

Dm G

Baby baby baby boy, love is true

(Verse 2)

C

Eodideun gal su isseo igeon

E

Geojinmari aniya (yaksokaejwo)

Am

Ijebuteoneun naui yeopi

Gm7 C

Jeil pyeonhan jariya yeah yeah

F G

Ipsureul omeurigo naeneun soriwa gachi

Em Am

Nae ireumeul bulleojwosseum jokesseo

Dm

Naega dwiro tteoreojyeoseo geotdeorado danji

G

I moksorireul deureojwosseum jokesseo

(Chorus)

C E

Ni nunape watjana naega yeogi itjana

Am

Neoui ipsullo mareul haejwo

Gmaj7 C

Say yes, say yes

F G Em Am

Nado moreuge neoege gago innabwa

Dm G

Buneun barame nae mam jeonhallae

Love is true

(Bridge)

F Fm

Naega baraneun dan hangaji

Em Am

Niga naegyeote isseojuneun geot

Dm

Niga nal bomyeo useojuneungeotdo

Em

Nae yaegil deureojuneungeotdo

F G

Nan geugeollodo chungbunhande you

(Chorus)

C E

Neoreul bomyeo utjana du nuni malhajana

Am Gm7 C

Neodo ireoke daedapaejwo say yes, say yes

F G Em Am

Neoraseo joa niga nal ullyeodo joa

Dm G

Neoneun naui modeun jeonbunikka

Love is true

(Post Chorus)

C E Am

Uuuu... I need you

Gm7 C F G

Uuuu… Baby neoege hago peun mal

Em Am

Naega motdahan mal

Dm G

Baby baby baby boy, love is true

Video Klip Lagu Say Yes - Loco dan Punch:

