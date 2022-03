Pendaftaran Festival Film Pendek Family Sunday Movie Dibuka Sampai 12 Maret

Laporan Wartawan Tribunnews, Hasiolan Eko Purwanto

TRIBUNNEWS.COM – Di kegiatan Family Sunday Movie (FSM) Road Show Bersama Komunitas Film Majalengka 6 Maret lalu, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno mengajak anak muda kreatif berpartisipasi di ajang FSM.

“Pendaftaran masih kita buka sampai dengan 12 Maret 2022. Segera daftarkan karya terbaik kalian di www.familysundaymovie.com. Ayo, memanfaatkan kesempatan ini untuk berkarya #DiIndonesiaAja, membangkitkan sektor ekonomi kreatif, membuka lapangan kerja seluas-luasnya, dan menggerakkan roda perekonomian masyarakat,” kata Sandiaga dalam keterangan pers tertulis, Kamis (10/3/2022).

Berbagai apresiasi telah disiapkan bagi dua film yang terpilih. Di antaranya sertifikat, hadiah uang tunai, suvenir Wonderful Indonesia dan kit FSM.

Selain itu, penayangan poster film di sejumlah area, seperti digital screen area gedung Kemenparekraf yang meliputi lift, lobi lantai 1, depan kantin lantai 1, dan lobi-lobi lantai 2 sebagai bagian dari ekshibisi.

Baca juga: Menparekraf Gagas Festival Film Pendek FSM untuk Wadahi Komunitas Film Lokal

Film terpilih juga akan ditayangkan secara premier di kanal YouTube Kemenparekraf selama satu bulan. Film dengan jumlah viewers terbanyak, diungkapkan Sandiaga akan mendapat hadiah tambahan berupa uang tunai.

“Bagi dua film terpilih setiap bulannya berhak menjadi nominasi pada malam penghargaan FSM November mendatang,” lanjutnya.

Baca juga: Instagram Kemenparekraf Diretas, Sandiaga Uno Soroti Keamanan Siber Indonesia

Selain bersilaturahmi dan melihat langsung perkembangan sineas daerah, Sandiaga juga turut menyaksikan pemutaran teaser film pendek berjudul ‘Kerupuk’ karya komunitas film Indie Positif.

Kegiatan ini sekaligus sebagai bentuk apresiasi dan dukungan terhadap film yang mengangkat kearifan lokal, UMKM, dan segala potensi yang dimiliki daerah.

Baca juga: Terjemahan Lirik Something In The Way dari Nirvana yang Jadi Soundtrack Film The Batman

Iman Plezz, Sutradara film ‘Kerupuk’ mengatakan, ide film ini lahir dari upaya apresiasi terhadap kelezatan yang telah diciptakan oleh kerupuk itu sendiri.