Album 'Freedom of Pandemic', Doa Grup Musik Genk21 Indonesia untuk Umat Manusia

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Bayu Indra Permana

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Grup musik asal Kota Solo Genk21 Indonesia merilis album baru 'Freedom Of Pandemic'. Lagu-lagu di album tersebut mengusung genre rock.

Album tersebut juga sekaligus sebagai penanda 25 tahun pertemanan para personelnya.

"Work From Home dari awal pandemi menjadi salah satu alasan kami menulis lagu dan membuat album Freedom of Pandemic ini sebagai penanda 25 tahun pertemanan kami," ujar Wahyoe Andi personil Genk21 Indonesia kepada awak media, Kamis (10/3/2022).

Baca juga: Hengky Supit Rilis Album Instrumental Where Are You Now

"Album ini juga merupakan doa agar umat manusia segera terbebas dari pandemi Covid-19," terangnya.

Genk21 Indonesia rupanya merupakan penyatuan dua band, yakni Aminor Band yang bergenre musik aliran rock n roll & blues serta Optimist Band yang bergenre Pop Rock & Slow Rock sejak dua tahun lalu.

Wahyoe menjelaskan bahwa lagu-lagu yang terdapat di album ini, juga gabungan dari lagu Aminor Band dan Optimist Band seperti lagu

Single berjudul 'Ketenangan Menguasai Keadaan' menjadi andalan di album ini , yang ditulis oleh Bima Setyawan, bassist dari Optimist Band.

"Kami juga sangat berterima kasih kepada mas Heydi Ibrahim dari Power Slaves Band yang sudah banyak meluangkan waktu, pikiran dan vokal dasyatnya untuk mensupport dan berkolaborasi dalam pembuatan album ini di lagu Morning Dew dan Run To You," ungkap Wahyoe.