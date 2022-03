Chord Dasar Perbedaan Kasta - Tri Suaka feat Saleh Curik: Aku Bukan Orang Kaya

TRIBUNNEWS.COM - "Aku bukan orang kaya yang punyai banyak harta."

Itulah sepenggal lirik dari lagu yang berjudul Perbedaan Kasta, lagu yang dibawakan oleh Tri Suaka feat Saleh Curik.

Lagu Perbedaan Kasta ini diciptakan Tri Suaka dan dirilis melalui kanal YouTube TriAngle pada 27 Februari 2022 lalu.

Chord Perbedaan kasta - Tri Suaka FT Saleh Curik

Intro : F G Em Am G C..

F G Em Am G C..

C G

Ku sedang menjalani

Am Em

Percintaan ini

F C

Perbedaan kasta

Dm G

Membuatku sadar diri

C G

Dia orang kaya

Am Em

Sedangkan ku tak punya

F C

Tuhan apakah salah

Dm G

Jika ku mencintainya

C

Untuk diriku

Reff:

Dm-C F G

Aku bukan orang kaya

Em Am

Yang punyai banyak harta

Dm G

Maaf ku tak seperti apa

C

Yang engkau kira

F G

Untuk menatapmu saja

Em A

Diriku merasa hina

Dm

Perbedaan kasta

G C

Membuatku lupa sadar diri

Musik: C Dm Em F G E A G

F G C

C G

Dia orang kaya

Am Em

Sedangkan ku tak punya

F C

Tuhan apakah salah

Dm G

Jika ku mencitainya

C

Untuk diriku

Reff:

F G

Aku bukan orang kaya

Em Am

Yang punyai banyak harta

Dm G

Maaf ku tak seperti apa

C

Yang engkau kira

F G

Untuk menatapmu saja

Em A

Diriku merasa hina

Dm

Perbedaan kasta

G C

Membuatku lupa sadar diri

Dm-C C-F G

Aku bukan orang kaya

Em Am

Yang punya banyak harta

Dm G

Maaf ku tak seperti apa

C

Yang engkau kira

F G

Untuk menatapmu saja

Em A

Diriku merasa hina

Dm

Perbedaan kasta

G C

Membuatku lupa sadar diri

Dm

Perbedaan ksata

Gsus4 G Fm

Membuatku lupa sadar diri

(Tribunnews.com)

