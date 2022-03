Jadwal Acara TV Sabtu 12 Maret 2022: Night At Museum di GTV, Indonesia Next Top Model di NET TV

Night At Museum: Secret of Tomb - Simak jadwal acara TV yang tayang Sabtu (12/3/2022) di Trans TV, Trans 7, NET TV, GTV dan RCTI.

TRIBUNNEWS.COM - Simak jadwal acara TV yang tayang Sabtu (12/3/2022) di Trans TV, Trans 7, NET TV, GTV dan RCTI.

Tonton berbagai avara TV menarik dan seru untuk menemani momen akhir pekan bersama keluarga.

Jangan lupa saksikan Night At Museum: Secret of Tomb di GTV pukul 23.30 WIB.

Di NET TV akan tayang Indonesia Next Top Model Cycle 2 pukul 12.00 WIB.

Berikut jadwal acara TV di NET TV, Trans 7, TRANS TV, SCTV, dan RCTI yang telah dirangkum Tribunnews dari berbagai sumber.

Trans 7

04:00-05:00 TV Champion Kiwami



05:00-05:30 Islampedia



05:30-06:00 Hikmah



06:00-07:00 Redaksi Pagi



07:00-08:00 Selebrita Pagi



08:00-09:30 Movievaganza



09:30-10:30 Spotlite



10:30-11:00 Sobat Misqueen



11:00-12:00 Secret Story



12:00-12:30 Heits Abis



12:30-13:00 Enaknya Mantul



13:00-13:30 Cuan Bos



13:30-14:00 Jejak Petualang



14:00-14:30 Ada Show



14:30-15:15 Redaksi Siang Akhir Pekan



15:15-16:00 Jejak Si Gundul



16:00-17:00 Makan Receh



17:00-18:00 Selebrita On The Weekend



18:00-19:00 On The Spot



19:00-20:15 The Police



20:15-21:30 Warkop Special



21:30-22:30 BTS



22:30-23:00 Intersport



23:00-23:30 Krim Malam



23:30-00:00 Misteri Dunia

Trans TV

05:00:00 Islam Itu Indah

06:30:00 Insert Pagi