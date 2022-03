Janji Setia Menemani, Dinan Fajrina Kini Ajukan Penangguhan Penahanan untuk Doni Salmanan

TRIBUNNEWS.COM - Doni Salmanan kini ditahan setelah resmi menjadi tersangka kasus dugaan penipuan berkedok trading binary option melalui platform Quotex.

Pria berusia 23 tahun tersebut terancam pasal berlapis dengan ancaman penjara 20 tahun.

Padahal Doni Salmanan diketahui baru saja menikah pada Desember 2021 lalu dengan selebgram Dinan Nur Fajrina.

Kesetiaan Dinan pun kini mulai dipertanyakan.

Namun nyatanya, Dinan tak tinggal diam saat sang suami hadapi masalah.

Dinan mengaku akan selalu setia mendampingi Doni Salmanan.

Baca juga: Penerima Dana Indra Kenz-Doni Salmanan Diminta Lapor ke Polisi, Ini Akibatnya kalau Tidak

Baca juga: Irfan Hakim Ragukan Jawaban Dinan Fajrina Soal Dinikahi Doni Salmanan Jika Masih Jadi Kuli Bangunan

Dinan yakin jika setelah ada kesulitan pasti ada kemudahan.

"I love you so much forever and ever baby

Will always stand with so much love and compassion beside you

Always have and always will