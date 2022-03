Chord Gitar dan Lirik Lagu Hati-hati di Jalan - Tulus, Viral di TikTok: Kukira Kita akan Bersama

TRIBUNNEWS.COM - Berikut ini chord gitar dan lirik dari lagu yang berjudul Hati-hati di Jalan yang tengah viral di aplikasi TikTok.

Lagu Hati-hati di Jalan dipopulerkan oleh Tulus dan dirilis pada 3 Maret 2022.

Chord Dasar Hati-hati di Jalan - Tulus:

Intro] F B F B

F C Am Dm

Perjalanan membawamu

F B

Bertemu denganku

A Dm Gm

Ku bertemu kamu

F Fm A Dm

Sepertimu yang kucari

B

Konon aku juga

Am Dm Gm

Seperti yang kau cari

Dm F C#

Kukira kita asam dan garam

F Am

Dan kita bertemu di belanga

Dm C Gm

Kisah yang ternyata tak seindah itu

[Reff]

F Am Dm

Kukira kita akan bersama

C B

Begitu banyak yang sama

Gm C

Latarmu dan latarku

F Am Dm

Kukira takkan ada kendala

C B A

Kukira ini kan mudah

Gm Gm E C

Kau aku jadi kita

F A Dm

Kasih sayangmu membekas

F B

Redam kini sudah

Am Dm C

Pijar istimewa

F F A Dm

Entah apa maksud dunia

Cm C B

Tentang ujung cerita

Fm Dm Gm

Kita tak bersama

Dm G

Semoga rindu ini menghilang

F Am

Konon katanya waktu sembuhkan

Dm C Gm C

Akan adakah lagi yang sepertimu

[Reff]

F Am Dm

Kukira kita akan bersama

C B

Begitu banyak yang sama

Gm C

Latarmu dan latarku

F Am Dm

Kukira takkan ada kendala

C B A

Kukira ini kan mudah

Dm Gm

Kau melanjutkan perjalananmu

Am Am C F Am Dm

Ku melanjutkan perjalananku

F Am Dm

Kukira kita akan bersama

C B

Begitu banyak yang sama

Gm C

Latarmu dan latarku

F Am Dm

Kukira takkan ada kendala

C B A

Kukira ini kan mudah

Gm Gm E C

Kau aku jadi kita

E C F

Kukira kita akan bersama

Cm A Dm Cm F

Hati-hati di jalan

(Tribunnews.com)