Chord Gitar dan Lirik Lagu Tanpa Batas Waktu - Ade Govinda feat Fadly: Aku Merindu Ku Yakin Kau Tahu

TRIBUNNEWS.COM - Berikut chord gitar dan lirik lagu Tanpa Batas Waktu yang dinyanyikan oleh Ade Govinda feat Fadly.

Lagu Tanpa Batas Waktu dirilis pada 2020.

Lagu Tanpa Batas Waktu menjadi soundtrack sinetron Ikatan Cinta.

Hingga kini, Sabtu (12/3/2022), musik video Tanpa Batas Waktu telah disaksikan lebih dari 30 juta kali di YouTube.

Inilah chord gitar dan lirik lagu Tanpa Batas Waktu yang dinyanyikan oleh Ade Govinda feat Fadly:

[Intro]

C Fm C Fm

C Em

Aku masih ada disini..

Gm A Dm

Masih dengan perasaanku yang dahulu..

Fm C

Tak berubah dan tak pernah berbeda..

D G

Aku masih yakin.. nanti milikmu..

C Em

Aku masih di tempat ini

Gm A Dm

Masih dengan setia menunggu kabarmu..

Fm C

Masih ingin mendengar suaramu..

D G

Cinta membuatku.. kuat begini..

[Chrous]

C E

Aku merindu.. ku yakin kau tahu

F C/E Dm

Tanpa batas waktu.. ku terpaku..

G C E

Aku meminta.. walau tanpa kata

F C/E Dm G F

Cinta berupaya.. engkau jauh dimata

Em Am G Dm G C Fm

Tapi dekat di doa, aku merindukanmu..

[Intro]

C Em Gm A Dm G

C Em

Aku masih di dunia ini

Gm A Dm

Melihatmu dari jauh bersama dia..

Fm C

Walau pasti ku terbakar cemburu..

D G

Tapi janganlah kau kemana-mana..

[Chrous]

C E

Aku merindu.. ku yakin kau tahu

F C/E Dm

Tanpa batas waktu.. ku terpaku..

G C E

Aku meminta.. walau tanpa kata

F G

Cinta berupaya.. ooh..



Am G C E

Aku merindu.. ku yakin kau tahu..

F Dm

Tanpa batas waktu.. aku terpaku..

G C E

Aku meminta.. walau tanpa kata..

F C/E Dm G F

Cinta berupaya.. engkau jauh dimata

E Am G Dm G C

Tapi dekat di doa, aku merindukanmu..

Dm G Am

Aku merindukanmu..

Dm G C F C F G C

Aku merindu..kan..mu..

