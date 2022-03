Film 'The Other Side' Bakal Tayang di Bioskop, Rumah Produksinya Bagi-bagi Tiket Nonton Gratis

Pemain dan tim produksi dari film The Other Side saat jumpa pers di XXI Plaza Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (11/3/2022).

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Bayu Indra Permana

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Film drama remaja 'The Other Side' dijadwalkan tayang pada 17 Maret 2022.

Rumah produksi Lingkar Film sudah memberikan tiket gratis pada calon penonton yang inging menyaksikan film tersebut.

Setidaknya sudah ada 1300 tiket gratis dikeluarkan untuk para penonton yang sudah mulai bergabung dan membuka akun dalam platform Universal Broker.

"Udah lebih dari 5000 (pendaftar) tapi on proses 1300 (tiket graris). Target kita ratusan ribu yaa," kata Hendra Martono yang juga produser Lingkar Film di XXI Plaza Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (11/3/2022).

"Kalau nanti yang nonton sampai satu juta dan semua join di Universal Broker untuk tiker gratis itu akan banyak yang teredukasi," ujar Hendra.

Linda sebagai Direktur Utama dari Universal Broker Sekuritas mengaku tertarik dengan ajakan kerjasama dari pihak Lingkar Film.

"Saya tertarik kerjasama karena ini kan film remaja dan akan banyak remaja teredukasi untuk belajar investasi saham," ucap Linda.

"Selain karena saya produsernya, saya melihat film The Other Side ini momentumnya bagus. Ini kan penontonnya akan banyak anak muda, mereka bisa mulai investasi saham," lanjut Hendra.

Sekedar informasi, film The Other Side diadaptasi dari novel yang sudah dibaca sampai 23 juta dengan judul sama karya dari Alya Ranti.

Nama-nama beken seperti Wulan Guritno, Marcelino Lefrandt, Syakir Daulay, Pamela Bowie, Amel Carla, Devina Karamoy dan Rizky Fachrel akan membintangi film tersebut.