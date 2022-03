Dalami Penyutradaraan, Girry Pratama Bakal Sekolah di Kanada

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Bayu Indra Permana

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Girry Pratama segera terbang ke Kanada untuk ambil sekolah tentang penyutradaraan.

Meskipun Girry sadar menjadi sutradara bisa belajar secara otodidak, ia tetap butuh pengalaman dan ilmu tambahan.

Setidaknya ia akan menimba ilmu selama dua tahun di Kanada demi bisa mendapat sertifikasi sebagai sutradara.

"Saya nanti akan sekolah khusus ke Kanada 2 tahun disana. Kuliah DOP dan director," kata Girry Pratama di kawasan Senayan, Jakarta Selatan, Jumat (11/3/2022).

"Saya sengaja mau belajar, meski saya tahu bisa otodidak, cuma kita butuh paper," ujarnya.

Sembari tertawa, Girry merasa filmnya belum ada yang booming sehingga ia butuh sertifikasi sebagai sutradara.

"Banyak sutradara otodidak bagus gak ada paper, ya masalahnya gak ada film saya yang meledak aja," katanya sembari tertawa.

"Kalau udah ada yang meledak gak butuh paper," ucapnya.

Kesukaannya terhadap dunia film khususnya sebagai sutradara membuat Girry ingin terus meningkatkan kemampuannya.

"Ya karena saya senang (jadi sutradada) mending belajar dan saya dalemin, lebih ke director nantinya," ujar Girry.

Salah satu filmnya yakni 'The Other Side' akan segera tayang di bioskop Indonesia pada 17 Maret 2022. Film tersebut diadaptasi dari novel yang sudah dibaca 23 juta pembaca di Wattpad.

Girry dapat kesempatan untuk menyutradarai deretan aktris ternama seperti Wulan Guritno, Marcelino Lefrandt, Pamela Bowie, Amel Carla, Syakir Daulay dan Devina Karamoy.