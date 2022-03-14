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Chord dan Lirik Lagu Pecah Seribu-Elvy Sukaesih: Hasratku Ingin Bercermin tapi Cerminku Pecah Seribu

Berikut chord dan lirik lagu Pecah Seribu yang dipopulerkan oleh Elvy Sukaesih. Video klip lagu ini dirilis pada Maret 2020.

Editor: Salma Fenty
zoom-inlihat foto Chord dan Lirik Lagu Pecah Seribu-Elvy Sukaesih: Hasratku Ingin Bercermin tapi Cerminku Pecah Seribu
Kolase Tribunnews/Tangkap Layar Akun YouTube Le Moesiek Revole
Elvy Sukaesih saat menyanyikan Pecah Seribu - Berikut chord dan lirik lagu Pecah Seribu yang dipopulerkan oleh Elvy Sukaesih. Video klip lagu ini dirilis pada Maret 2020. 

TRIBUNNEWS.COM - Berikut chord dan lirik lagu Pecah Seribu yang dipopulerkan oleh Elvy Sukaesih.

Video klip lagu ini dirilis pada Maret 2020 dikanal YouTube Le Moesiek Revole.

Hingga Senin (14/3/2022), video klip lagu ini telah ditonton lebih dari 3 juta kali.

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Chord dan Lirik Lagu Pecah Seribu - Elvy Sukaesih

Intro: C . . . G . .

Am      Em       F
ho … . oo … . . aaa . .

Dm        B       E
hooo . . uuuu . . uuuu … . .

int: Am . . F … ( 2x ) F G Am …

suling : Am F Em Am

F G Am
( gu ragu , ragu - ragu - ragu , ragu - ragu )

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Sumber: TribunSolo.com
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