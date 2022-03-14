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Chord dan Lirik Lagu Pecah Seribu-Elvy Sukaesih: Hasratku Ingin Bercermin tapi Cerminku Pecah Seribu
Berikut chord dan lirik lagu Pecah Seribu yang dipopulerkan oleh Elvy Sukaesih. Video klip lagu ini dirilis pada Maret 2020.
Penulis: Larasati Putri Wardani
Editor: Salma Fenty
Kolase Tribunnews/Tangkap Layar Akun YouTube Le Moesiek Revole
Elvy Sukaesih saat menyanyikan Pecah Seribu - Berikut chord dan lirik lagu Pecah Seribu yang dipopulerkan oleh Elvy Sukaesih. Video klip lagu ini dirilis pada Maret 2020.
TRIBUNNEWS.COM - Berikut chord dan lirik lagu Pecah Seribu yang dipopulerkan oleh Elvy Sukaesih.
Video klip lagu ini dirilis pada Maret 2020 dikanal YouTube Le Moesiek Revole.
Hingga Senin (14/3/2022), video klip lagu ini telah ditonton lebih dari 3 juta kali.
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Chord dan Lirik Lagu Pecah Seribu - Elvy Sukaesih
Intro: C . . . G . .
Am Em F
ho … . oo … . . aaa . .
Dm B E
hooo . . uuuu . . uuuu … . .
int: Am . . F … ( 2x ) F G Am …
suling : Am F Em Am
F G Am
( gu ragu , ragu - ragu - ragu , ragu - ragu )
Sumber: TribunSolo.com
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