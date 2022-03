Chord Gitar dan Lirik Lagu Darari – TREASURE: Bonita-nita Nega, Darararararari

TRIBUNNEWS.COM- Simak lirik dan chord gitar lagu Darari berikut ini.

Petikan liriknya yakni “Bonita-nita Nega, Darararararari."

Lagu Darari dibawakan oleh grup musik TREASURE, grup musik asal Korea asuhan YG Entertainment.

Lagu Darari dirilis pada 2022 dalam mini album The Second Step: Chapter One.

Lagu Darari kini tengah viral media sosial.

Banyak pengguna TikTok memakai lagu Darari sebagai backsound video mereka.

Baca juga: Chord Gitar dan Lirik Lagu Nala - Tulus: Tentang Nala dan Hati yang Sedang Berbunga

Baca juga: Chord Kalung Emas - Didi Kempot, Kunci Dasar C: Kalung Emas Sing Ono Gulumu

Berikut ini lirik dan chord gitar lagu Darari - TREASURE.

[Intro]

Dm7 G

darararararari

Cmaj7 C7

neol bogo isseum eumagi Babe

Dm7 G

neoreul wihan mellodi mellodi Yeah

Cmaj7

nega myujeunikka jal deureobwa Play it

[Verse 1]

Dm7 G

sasil mariji Since seventeen yeah

Cmaj7 C7

neol jikyeobwatji mareul mot haesseul ppun

Dm7 G

yeojeonhi ne juwil maemdora

Cmaj7 C7

du nuneul ttel suga eopjana

Dm7 G Cmaj7 C7

ho hoksi neodo gateun mamiljineun

Dm7 G

nan an gunggeumhae Yeah

Cmaj7 C7

nan nega joeunikka

[Pre-chorus]

Dm7

ne nunbichi heundeullyeo

G

You already know

Em7

neodo wonhandaneun geol

Am7 Dm7

ne ipga misoga beonjinikka

G Cmaj7 C7

geugeol bonikka Bonita-nita nega

Dm7 G

naega malhaesseotjana You already know

Em7 Am7

nega mame deundan geol

Dm7

ne gin meori nallinikka

G

geugeol bonikka Bonita-nita nega

[Chorus]

Dm7 G

darararararari

Cmaj7 C7

neol bogo isseum eumagi Babe

Dm7 G

neoreul wihan mellodi mellodi Yeah

Cmaj7 C7

nega myujeunikka jal deureobwa Play it

Dm7 G

darararararari

Cmaj7 C7

neol bogo isseum eumagi Babe

Dm7 G

neoreul wihan mellodi mellodi Yeah

Cmaj7 C7

nega myujeunikka jal deureobwa Play it

[Verse 2]

Dm7 G Cmaj7

Baby ne deokbune ssodajineun aidieo

C7 Dm7

gamume bi odeut nega naege isseo Pressure

G

jogeum seotun nae pyohyeon

Cmaj7

norael billyeo I give u love

C7

modu neol hyanghae heulleo

Dm7 G

ttatteuthameul neukkyeo ne yeopeseo nan

Cmaj7

hoppang gateun ttakkeunhan

C7

sarangi chajawasseo

Dm7 G

Uh ummm, Excuse me Miss

Cmaj7 C7

I L.O.V.E Y.O.U

[Pre-chorus]

Dm7

ne nunbichi heundeullyeo

G

You already know

Em7

neodo wonhandaneun geol

Am7 Dm7

ne ipga misoga beonjinikka

G Cmaj7 C7

geugeol bonikka Bonita-nita nega

Dm7 G

naega malhaesseotjana You already know

Em7 Am7

nega mame deundan geol

Dm7

ne gin meori nallinikka

G

geugeol bonikka Bonita-nita nega

[Chorus]

Dm7 G

darararararari

Cmaj7 C7

neol bogo isseum eumagi Babe

Dm7 G

neoreul wihan mellodi mellodi Yeah

Cmaj7 C7

nega myujeunikka jal deureobwa Play it

Dm7 G

darararararari

Cmaj7 C7

neol bogo isseum eumagi Babe

Dm7 G

neoreul wihan mellodi mellodi Yeah

Cmaj7 C7

nega myujeunikka jal deureobwa Play it

[Bridge]

Dm7

cheoeum neukkyeoboneun Love like this

G

Give me love like this

Show you love like this yeah

Cmaj7

ttara bulleojullae Sing like this

C7 Dm7

Oh sing with me han beon deo Ayo

Boom chicky boom

G

Can you feel my heartbeat

Cmaj7 C7

Boom chicky boom gidarigo itjana

Dm7 G

Boom chicky boom Doo doo doo doo

neoege dakil bara All for you

[Chorus]

Dm7 G

darararararari

Cmaj7 C7

neol bogo isseum eumagi Babe

Dm7 G

neoreul wihan mellodi mellodi Yeah

Cmaj7 C7

nega myujeunikka jal deureobwa Play it

Dm7 G

darararararari

Cmaj7 C7

neol bogo isseum eumagi Babe

Dm7 G

neoreul wihan mellodi mellodi Yeah

Cmaj7

nega myujeunikka jal deureobwa Play it

[Outro]

Dm7 G Cmaj7 C7

sollamipasol neol dalmeun mellodi

Dm7 G Cmaj7 C7

sollamipasol Oh fall in love with me

Dm7 G Cmaj7 C7

sollamipasol neol dalmeun mellodi

Dm7 G Cmaj7

sollamipasol Oh fall in love with me

(Tribunnews.com)