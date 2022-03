Chord Gitar dan Lirik Lagu Dua Sejoli - Dewa 19: Hawa Tercipta Di Dunia, untuk Menemani Sang Adam

TRIBUNNEWS.COM - Berikut ini chord kunci gitar lagu 'Dua Sejoli' dari Dewa 19.

'Dua Sejoli' Berada di album 'Bintang Lima'.

Lagu 'Dua Sejoli' berada di album yang sama dengan Roman Picisan, Risalah Hati, dan Separuh Nafas.

Dewa 19 - Dua Sejoli

INTRO: Am Em F C (2x)

Am Em

Usap air matamu

F C

Yang Menetas di Pipimu

Am Em

Ku pastikan Semuanya

F C

Akan baik-baik saja



Dm Am

Bila kau Terus pandangi

F C

Langit tinggi di angkasa (ohhooOoo)

Dm Am

Tak kan ada habisnya

F Fm

S'gala hasrat di dunia



Reff:

C Em

Hawa tercipta di dunia

Gm Dm7

Untuk menemani sang adam

C Em

Begitu juga dirimu

Gm Dm7

Tercipta tuk temani aku



Am Em F C (2x)



Am Em

renungkan sejenak

F C

arti hadirku di sini

Am Em

jangan pernah ingkari

F C

dirimu adalah wanita



Dm Am

harusnya dirimu menjadi

F C

perhiasan sangkar maduku

Dm Am

walaupun kadang diriku

F Fm

bertekuk lutut di hadapmu



Reff:

C Em

Hawa tercipta di dunia

Gm Dm7

Untuk menemani sang adam

C Em

Begitu juga dirimu

Gm Dm7

Tercipta tuk temani aku



Dm Am

harusnya dirimu menjadi

F C

perhiasan sangkar maduku

Dm Am

walaupun kadang diriku

F Fm

bertekuk lutut di hadapmu



Reff:

C Em

Hawa tercipta di dunia

Gm Dm7

Untuk menemani sang adam

C Em

Begitu juga dirimu

Gm Dm7

Tercipta tuk temani aku



Reff 3x



Am Em

Bukalah pintu jiwamu

F C

dengar bisikan sanubari

Am Em

semua adalah isyarat

F C

isyarat dari sang pencipta

