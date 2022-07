Chord Gitar dan Lirik Lagu Sendiri - Dygta: Ku Harus Relakanmu Pergi Jauh Dariku

TRIBUNNEWS.COM - Simak chord gitar dan lirik lagu Sendiri dari Dygta.

Lagu Sendiri merupakan lagu andalan grup band Dygta di album ketujuh mereka yang diberi nama Lucky Seven.

Album ini dirilis pada tahun 2015.

Grup band Dygta sendiri didirikan pada 18 Agustus 1996 di Bandung.

Baca juga: Chord Gitar dan Lirik Lagu Cinta Jarak Jauh - Dygta feat Ingga: Takkan Letihku Terus Menunggu

Berikut chord gitar dan lirik lagu Sendiri dari Dygta:

Intro C G Em D

C G Em D

.

C

ku tak pernah menyangka

G Em D

cinta ini kan begini

C

semua yang ku lakukan

G Em D

kini sirna tak tersisa

.

C G

kau berubah, kini berbeda

Em D

kau bukan lagi seperti yang dulu

C G

yang ku rasakan, tak lagi sama

Em D

kau menghilang

.

C G

ku harus relakanmu

Em D

pergi jauh dariku

C G

ku harus lepaskanmu

Em D

dari ikatan ini



Chorus

C G

dan biarku.. sendiri

Em D

sendiri.. tanpamu

C G

dan biarku.. sendiri

Em D

sendiri.. tanpamu



C

cukup sampai di sini

G Em D

kisah ini telah berakhir

C

sudah sering ku coba

G Em D

tuk bertahan dan tak bisa



C G

kau berubah, kini berbeda

Em D

kau bukan lagi seperti yang dulu

C G

yang ku rasakan, tak lagi sama

Em D

kau menghilang



C G

ku harus relakanmu

Em D

pergi jauh dariku

C G

ku harus lepaskanmu

Em D

dari ikatan ini



Chorus

C G

dan biarku.. sendiri

Em D

sendiri.. tanpamu

C G

dan biarku.. sendiri

Em D

sendiri.. tanpamu



Interlude C G Em D

C G Em D



C G

ku harus relakanmu

Em D

pergi jauh dariku

C G

ku harus lepaskanmu

Em D

dari ikatan ini

.

Chorus

C G

dan biarku.. sendiri

Em D

sendiri.. tanpamu

C G

dan biarku.. sendiri

Em D

sendiri.. tanpamu

.

C

ku tak pernah menyangka

G Em D

cinta ini kan begini

Baca juga: Chord Gitar dan Lirik Lagu Cinta Rahasia - Dygta feat Gisel: Berat Bila Harus Melepaskanmu

(Tribunnews.com)