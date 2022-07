Chord Gitar dan Lirik Lagu Remedi - Tulus: Aku Rasakan, Yakinmu Dilawan Ragu

TRIBUNNEWS.COM - Simak chord gitar dan lirik lagu berjudul Remedi.

Lagu Remedi dinyanyikan dan dipopulerkan oleh Tulus.

Remedi dirilis pertama kali dirilis oleh Tulus pada 3 Maret 2022.

Lirik lagu Remedi diciptakan oleh Tulus, dan melodinya diciptakan oleh Dere.

Lagu dengan potongan lirik "Aku rasakan, yakinmu dilawan ragu" ini berisi tentang motivasi untuk selalu bersemangat, karena rasa sedih yang ada ini hanya sementara.

Chord Gitar dan Lirik Lagu Remedi - Tulus:

Intro :

C G Bm Em

C G Bm Em..

C G C G

bila ini kesempatan kamu..

C G Am G

remedi yang mungkin tak terulang..

C G C G

kesempatan tuk terang hidupmu..

C G Am G

aku tak akan menghalangimu..

Am G

aku tak mau..

Reff :

C G

aku rasakan..

Bm Em

yakinmu dilawan ragu..

Em -D C G

tapi, sampai kapan..

Bm

kamu menahan-nahan..

Em D

bila pergi itu solusi..

C G

tuk kejar mimpimu..

Bm

tuk kejar perlumu..

Em Em-D

tuk kejar maumu..

C G

untuk kejar mimpimu..

Bm Em

kejar perlumu.. kejar maumu..

C G C G

pasti sedih menghalang legaku..

C G Am G

melepasmu berawan pandangku..

C G C G

sendu mengingat pipi merahmu..

C G Am G

dan semua baik manis kenangmu..

Am G

ku harus mampu..

Reff :

C G

aku rasakan..

Bm Em

yakinmu dilawan ragu..

Em -D C G

tapi, sampai kapan..

Bm

kamu menahan-nahan..

Em D

bila pergi itu solusi..

C G

tuk kejar mimpimu..

Bm

tuk kejar perlumu..

Em Em-D

tuk kejar maumu.. hemm

C G

untuk kejar mimpimu..

Bm Em

kejar perlumu.. kejar maumu..

C G C G

kita jaga tak terputus kata..

C G Am G

segala mungkin lagi bersama..

C G C G

bila sudah begitu jalannya..

C G Am G

semoga sedih ini sementara..

Am G Am G Am G

sementara.. temu lagi..

C G Bm Em

o-oooo.. o-o.. oo ooo ooo..

Em-D C G Bm Em

o-oooo.. o-o.. oo ooo ooo..

Em-Bm C G Bm Em

o-oooo.. o-o.. oo ooo ooo..

(sedihku.. sedihmu sementara..)

(bertemu.. bertemu lagi kita..)

Em-D C G Bm Em

o-oooo.. o-o.. oo ooo ooo..

(sedihku.. sedihmu sementara..)

Remedi - Tulus:

