Kunci Gitar Pacobaning Urip - Happy Asmara, Chord Dasar: Kok Koyo Ngene Abot Sanggane

Berikut lirik lagu dan kunci gitar chord dasar Pacobaning Urip yang dinyanyikan Happy Asmara.

Lagu Pacobaning Urip diciptakan oleh Ndaru Antariksa.

Kunci Gitar Pacobaning Urip - Happy Asmara:

C Em

Kok koyok ngene abot sanggane…

F G C

Yen lagi dadi wong ora nduwe

Dm G

Tak rewangi bendino

C Am

Nyambut gawe rekoso

Dm G C

Nanging kayane ra sepiro

Int : C..Em..F..G..C..

Dm..G..C..Am..

Dm..G..C..

(*)

C Em

Kok koyok ngene abot sanggane…

F G C

Yen lagi dadi wong ora nduwe

Dm G

Tak rewangi bendino

C Am

Nyambut gawe rekoso

Dm G C

Nanging kayane ra sepiro

(**)

C Em

Tansah nelongso rasaning atiku

Dm G C

yen aku kelingan marang sliramu

Dm G C Am

Wes semono suwene, anggonku mikir kowe

Dm G C

Tansah agawe bingung atiku..

[Reff:]

Em F C

Rino klawan wengi, aku tansah memuji

G F C

Memuji marang kersane gusti

Em F C

Mugo kang kuoso, enggal maringi mergo

C G C

Kowe lan aku biso urip mulyo

Int : C..Em..F..G..C..

Dm..G..C..Am..

Dm..G..C..

Kembali ke : (*), (**), Reff

