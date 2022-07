Chord Gitar dan Lirik Lagu Masih Mencintainya - Papinka: Betapa Sakitnya Apa yang Kurasa

TRIBUNNEWS.COM - Di bawah ini ada chord gitar dan lirik lagu Masih Mencintainya dari Papinka.

Papinka merupan band yang berasal dari Pangkal Pinang.

Band ini berdiri pada 2011.

Lagu Masih Mencintainya dirilis tahun 2013.

Chord gitar dan lirik lagu Masih Mencintainya - Papinka:

Intro : C G Am Em F C Dm G



C G

Jika teringat tentang dirimu

Am Em

Berlinang air mataku

F C

Ku rindu saat saat bersamamu

Dm G

Kasih sayangmu padaku



C G

Namun kini kau bukan miliku

Am Em

Dan berakhir sudah cintaku

F C

Biarkan saja hatiku bicara

Dm G

Ku masih sayang padamu



F G

Aku slalu mendoakanmu

C Am

Agar kau bahagia

F G

Bersama dirinya, Selamanya



Reff:

C G

Mengapa mudahnya hatimu mendua

Am Em

Ku lapangkan dada walau aku terluka

F C

Semoga bahagia bersama dirinya

Dm G

Karna kau telah memilih dia



C G

Betapa sakitnya apa yang kurasa

Am Em

Tuhan kuatkanlah hatiku yang terluka

F C

Semoga ku bisa tuk melupakannya

Dm G

Karna ku masih mencintainya



C G

Namun kini kau bukan miliku

Am Em

Dan berakhir sudah cintaku

F C

Biarkan saja hatiku bicara

Dm G

Ku masih sayang padamu



F G

Aku slalu mendoakanmu

C Am

Agar kau bahagia

F G

Bersama dirinya, selamanya



Musik : F C Dm Am F G



==Kembali ke : Reff



Outro : A F C Dm G C

