Chord Gitar Abah Lala - STS (Selingkuh Tapi Setia): Omah Ra Nduwe Sabun Malah Kowe Njaluk Handphone

Berikut chord gitar lagu STS (Selingkuh Tapi Setia) dari Abah Lala.

Chord Gitar STS (Selingkuh Tapi Setia) - Abah Lala

[Intro] C Am Em..

C Am Em..

C G

yen.. tak pikir..

Am Em

aku rep ngguyu dewe..

F C

omah ra nduwe sabun..

F G

malah kowe njaluk handphone..

C G

kudu tak wujudi..

Am Em

kudu dituruti..

F C

yen nduwe kekarepan..

F G C

kudu keturutan..

F C

kabeh kabeh nggo kowe..

Am Em

angel angel golekke..

F

yo mung kowe..

G C

sing tak utamakke..

[Reff]

Am Em

selingkuh tapi setia..

F G C

di mana yang sulit dijelaskan..

Am Em

selingkuh tapi setia..

F G C

soal hati.. susah dipahami..

[Musik] Am..Em..F G C G

Am..Em..F G C..

C G

ngomah lawuh tempe..

Am Em

yen ro kowe nyang cafe..

F C

omah gedeg prethel..

F G

yen ro kowe ning hotel..

C G

ududku trimo nglinting..

Am Em

yen koe ngajak shopping..

F C

nekat tak lakoni..

F G C

senadyan montang manting..

F C

kabeh kabeh nggo kowe..

Am Em

angel angel golekke..

F

yo mung kowe..

G C

sing tak utamakke..

[Reff]

Am Em

selingkuh tapi setia..

F G C

di mana yang sulit dijelaskan..

Am Em

selingkuh tapi setia..

F G C

soal hati.. susah dipahami..

Am Em

selingkuh tapi setia..

F G C

dimana yang sulit dijelaskan..

Am Em

selingkuh tapi setia..

F G C

soal hati.. susah dipahami..

F G C

iki tresno.. opo wong gendheng..

