Chord Gitar dan Lirik Lagu Aku Masih Cinta - Papinka: Sudah Terlalu Lama Kau Pergi Tinggalkanku

TRIBUNNEWS.COM - Di bawah ini ada chord gitar dan lirik lagu Aku Masih Cinta dari Papinka.

Papinka merupan band yang berasal dari Pangkal Pinang.

Band ini berdiri pada 2011.

Lagu Aku Masih Cinta dirilis tahun 2016.

Chord gitar dan lirik lagu Aku Masih Cinta - Papinka:

intro : F G C Am F G . .



F

sudah terlalu lama

G C

kau pergi tinggalkanku

Am F

. . ku sudah terlalu lama

G

tanpamu . .

F

sejak kau tinggalkanku

G C

hidupku tak menentu

Am F

. . karena sesungguhnya ku

G

tak mampu . . .

* )

F G

mudah saja kau berubah

C G/B Am

kau tinggalkanku untuk selamanya

F G

mengertilah ku tak bisa . . .

reff :

F

karena sesungguhnya

G

di dalam hatiku

C

aku masih cinta

G/B Am

kepada dirimu

F

aku takkan bisa . .

G

aku takkan mampu

C

tuk melupakanmu . .

F

hanya karena dia

G

kau meninggalkanku

C

kau membagi cinta

G/B Am

di depan mataku

F

tuhan tolonglah . .

G C

kuatkan . . . hatiku . .

F

sudah terlalu lama

G C

kau pergi tinggalkanku

Am F

. . ku sudah terlalu lama

G

tanpamu . .

= = kembali ke : * )



musik : F G Em Am F G . .



= = kembali ke : reff



outro :

F

sudah terlalu lama

G C

kau pergi tinggalkanku . .



(Tribunnews.com)