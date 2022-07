Chord Gitar Takkan Kemana - TheOvertunes, Lengkap dengan Lirik dan Video Klipnya

TRIBUNNEWS.COM - Simak chord gitar lagu berjudul TakKan Kemana.

Lagu berjudul Takkan Kemana dinyanyikan oleh grup band TheOvertunes.

Takkan Kemana dirilis TheOvertunes pada tanggal 15 Maret 2019, lalu.

Lagu Takkan Kemana milik TheOvertunes ini menceritakan tentang kisah seseorang yang selalu setia pada orang yang ia sayangi, dan dia berjanji tidak akan pergi meninggalkan orang yang dia sayangi.

Grup musik The Overtunes (Tribunnews/JEPRIMA)

Chord Gitar dan Lirik Lagu Takkan Kemana - TheOvertunes:

Capo di fret 4

Intro : F Em Dm Em G

C F C

di awalan cerita

F C

tak ada perasaan

A Dm G

di antara kita ber..dua..

C F C

tapi seiring waktu

F -G C

takdir kita bertemu

A Dm G

mengikuti narasi hi..dup..

Reff :

F Em

dan betapa.. bahagia..

Dm

ku melihatmu, senyumanmu

Em

menemani hari-hariku

F Em

takkan sama.. tanpamu..

Dm

aku ingin terus bersamamu

G (C)

bila kau mau ku takkan kemana..

Int C F C F

C F C

kita hanyalah debu

F C

di luasnya semesta

A Dm G

tapi kita bisa berta..han..

C Fm C

satu hal yang ku tahu

F Em

aku ada untukmu

A Dm G

meskipun di masa yang ke..lam..

Reff :

F Em

dan betapa.. bahagia..

Dm

ku melihatmu, senyumanmu

Em

menemani hari-hariku

F Em

takkan sama.. tanpamu..

Dm

aku ingin terus bersamamu

Em (G)

bila kau mau ku takkan kemana..

G Am -Em

haruskah aku melangkah pergi

F

pergi ke sana

G Am

melepas semua kenangan

-Em F

yang telah ku tuliskan

G -E/G#-Am -Em F

dan bila kutemukan kau di sa..na

Dm G (C)

hoo.. o oo jangan kemana-mana..

Outro : C F C F

C A Dm G

C..

Video Klip Takkan Kemana - TheOvertunes:

