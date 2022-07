Chord Gitar dan Lirik Lagu Dimana Hatimu - Papinka: Sekian Lama Aku Menunggu

TRIBUNNEWS.COM - Di bawah ini ada chord gitar dan lirik lagu Dimana Hatimu dari Papinka.

Papinka merupan band yang berasal dari Pangkal Pinang.

Band ini berdiri pada 2011.

Lagu Dimana Hatimu dirilis tahun 2011.

Chord gitar dan lirik lagu Dimana Hatimu - Papinka:

Intro : C G Am Em….F C G….



C G

inilah akhir cintaku

Am Em

inilah akhir kisahku

F C

setelah kau jauh

G

tinggalkan aku….



*)

C G

tak bisa ku melupakanmu

Am Em

tak bisa aku tanpamu

F C

tak pernah aku rela

G

kau tinggalkan aku….



#)

F Em

tiada ku sangka engkau berubah

Dm G C

ku tak percaya kau membagi cinta

F Em Am

tahukah engkau betapa sakitnya

Dm G

kau membagi cinta karna dia….



Reff:

C G

tak pernah ku coba melupakanmu

Am Em

mengapa kau buat luka hatiku

F Em Am

sekian lama aku menunggu

Dm G

kasih dimana hatimu….



C G

tak bisa ku coba melupakanmu

Am Em

mengapa kau buat luka hatiku

F Em Am

sekian lama aku menunggu

Dm G

kasih dimana hatimu….



Kembali ke : *), #)



Interlude : Am G C….

Am G F G



Kembali ke : Reff



C G

tak pernah ku coba melupakanmu

Am Em

mengapa kau buat luka hatiku

F Em Am

sekian lama aku menunggu

Dm G

kasih dimana hatimu….

