Lirik dan Chord Gitar Lagu Cara Bahagia - Yotari: Kamu Berharga, Kamu Sempurna

TRIBUNNEWS.COM - Simak lirik dan chord gitar lagu Cara Bahagia dalam artikel berikut ini.

Lagu berjudul Cara Bahagia dinyanyikan oleh penyanyi Yotari.

Lagu Cara Bahagia dirilis pada 2 April 2021 di akun YouTube YOTARI.

Lirik dan Chord Cara Bahagia - Yotari:

CHORD G

G Em

hey kamu yang lupa cara bahagia..

Am D

kesana kemari mencari cara..

Bm Em

agar kamu merasa sempurna..

Am D

dan berharap untuk diterima..

Em B/D#

semua.. kata orang..

C A

membuatmu meradang..

C

dengarlah yang..

Am D

akan aku kata..kan..

Reff :

G B

kamu ber..harga..

Em Dm

kamu sem..purna..

C Bm

coba lihatlah di cermin

Am D

senyuman indahmu itu..

G B

tak perlu.. sama..

Em Dm G

dengan si.. dia.. oo oh..

C Bm Em

kita semua di cipta..

Am D Em

indah dengan.. cara yang berbeda..

Int. Em D D# Dm D

ha aa.. ha a aa. ha a..

G Em

hey kamu yang merasa sendirian..

Am D

menangisi banyak kekurangan..

Bm B

aku tahu kadang

Em D C

hidup tak sesuai harapan

D

tapi lihatlah..

Em B/D#

semua.. yang terjadi..

Em A

pasti ada tujuan..

C

bersabarlah..

Am D

karena ini fakta..nya..

Reff :

G B

kamu ber..harga..

Em Dm

kamu sem..purna..

C Bm

coba lihatlah di cermin

Am D

senyuman indahmu itu..

G B

tak perlu.. sama..

Em Dm G

dengan si.. dia.. oo oh..

C Bm Em

kita semua di cipta..

Am D C

indah dengan.. cara yang berbeda..

D Em

hu wo o.. hu wo hoo...

Dm G C Am

tak perlu sama.. hu wo o..

Bm Em

ye iye e e..

C

pejamkan mata..

Am D

dan terbangkan hati..mu..

Reff :

G B

kamu ber..harga..

Em Dm

kamu sem..purna..

C Bm

coba lihatlah di cermin

Am D

senyuman indahmu itu..

A C#

tak perlu.. sama..

F#m Em A

dengan si.. dia.. oo oh..

D C#m F#m

kita semua di cipta..

Bm E D

indah dengan.. cara yang berbeda..

C#m

hu wo o ho o..

Bm E F#m

indah dengan.. cara yang berbeda..

B

hu hu hu hu..

Bm E A

indah dengan.. cara yang berbeda..

CHORD D

D Bm

hey kamu yang lupa cara bahagia..

Em A

kesana kemari mencari cara..

F#m Bm

agar kamu merasa sempurna..

Em A

dan berharap untuk diterima..

Bm F#/A#

semua.. kata orang..

G E

membuatmu meradang..

G

dengarlah yang..

Em A

akan aku kata..kan..

Reff :

D F#

kamu ber..harga..

Bm Am

kamu sem..purna..

G F#m

coba lihatlah di cermin

Em A

senyuman indahmu itu..

D F#

tak perlu.. sama..

Bm Am D

dengan si.. dia.. oo oh..

G F#m Bm

kita semua di cipta..

Em A Bm

indah dengan.. cara yang berbeda..

Int. Bm A A# Am A

ha aa.. ha a aa. ha a..

D Bm

hey kamu yang merasa sendirian..

Em A

menangisi banyak kekurangan..

F#m F#

aku tahu kadang

Bm A G

hidup tak sesuai harapan

A

tapi lihatlah..

Bm F#/A#

semua.. yang terjadi..

Bm E

pasti ada tujuan..

G

bersabarlah..

Em A

karena ini fakta..nya..

Reff :

D F#

kamu ber..harga..

Bm Am

kamu sem..purna..

G F#m

coba lihatlah di cermin

Em A

senyuman indahmu itu..

D F#

tak perlu.. sama..

Bm Am D

dengan si.. dia.. oo oh..

G F#m Bm

kita semua di cipta..

Em A G

indah dengan.. cara yang berbeda..

A Bm

hu wo o.. hu wo hoo...

Am D G Em

tak perlu sama.. hu wo o..

F#m Bm

ye iye e e..

G

pejamkan mata..

Em A

dan terbangkan hati..mu..

Reff :

D F#

kamu ber..harga..

Bm Am

kamu sem..purna..

G F#m

coba lihatlah di cermin

Em A

senyuman indahmu itu..

E G#

tak perlu.. sama..

C#m Bm E

dengan si.. dia.. oo oh..

A G#m C#m

kita semua di cipta..

F#m B A

indah dengan.. cara yang berbeda..

G#m

hu wo o ho o..

F#m B C#m

indah dengan.. cara yang berbeda..

F#

hu hu hu hu..

F#m B E

indah dengan.. cara yang berbeda..

