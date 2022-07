Manoj Punjabi Temui Keluarga Laura Anna, Diduga Bakal Adaptasi Kisah Hidup Laura Anna jadi Film

TRIBUNNEWS.COM - Kisah hidup mendiang selebgram Laura Anna diduga akan diadaptasi menjadi film.

Produser film MD Pictures, Manoj Punjabi memberi kode dengan mengunggah foto bersama keluarga Laura Anna melalui Instagram-nya, @manojpunjabimd, Selasa (26/7/2022).

Kabar ini semakin kuat dengan potret Manoj yang terlihat berbincang dengan Greta Iren, kakak mendiang Laura Anna bersama Ibu dan adik-adiknya.

Manoj Punjabi juga mengunggah foto Greta sedang menandatangani sebuah kertas, yang diduga surat kontrak kerja sama dengan MD Pictures.

Dugaan ini diperkuat dengan caption dari unggahan Manoj Punjabi.

"Thank you for sharing your inspiring story, mari kita lanjutkan perjuangan Laura," tulis Manoj Punjabi dalam unggahannya.

Tentang Kasus Laura Anna dan Gaga Muhammad

Laura Anna meninggal pada 15 Desember 2021 karena menderita penyakit Spinal Cord Injury setelah mengalami kecelakaan dengan mantan kekasihnya, Gaga Muhammad di tol Jagorawi pada 2019 lalu.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) Jakarta Timur, Handri Dwi Z menjelaskan kronologi kecelakaan selebgram Laura Anna dan Gaga Muhammad.

"Awalnya, Gaung (Gaga) dan Laura pacaran. Malamnya sebelum kejadian mereka makan-makan. Pada pukul 04.30 WIB (mereka) pulang lewat tol," ungkapnya.