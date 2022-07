Unggah Foto Bareng Keluarga Mendiang Laura Anna, Manoj Punjabi: Mari Melanjutkan Semangat Laura

TRIBUNNEWS.COM - Baru-baru ini, produser Manoj Punjabi menemui keluarga mendiang Laura Anna.

Hal tersebut diketahui dari unggahan Manoj Punjabi di akun Instagram pribadinya, @manojpunjabimd, Selasa (27/7/2022).

Manoj Punjabi mengunggah tiga foto sekaligus.

Foto pertama, Manoj Punjabi berfoto dengan keluarga dan sahabat-sahabat mendiang Laura Anna.

Pertemuan tersebut diadakan di kantor MD Entertainment.

Selanjutnya di foto kedua, Manoj Punjabi terlihat bersama kakak Laura Anna, Greta Iren.

Greta Iren tampak menandatangani sebuah surat yang diduga kontrak kerja sama dengan rumah produksi Manoj Punjabi.

Sementara Manoj Punjabi duduk di samping kirinya.

Foto terakhir, Greta Iren dan Manoj Punjabi saling bersalaman jauh.

Pada caption unggahannya, Manoj Punjabi menuliskan, "Thank you for sharing your inspiring story..