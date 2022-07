5 Lagu dengan Lirik Kuwa Kuwi, Kau Pikir Kaulah Segalanya hingga Diantara Kalian

TRIBUNNEWS.COM - Inilah lagu di Indonesia dengan lirik 'kuwa kuwi'.

Kata kuwa kuwi sendiri merupakan lirik yang salah dengar atau missheard lyrics.

"Kuwa kuwi" aslinya adalah sebuah penggalan lirik yang bertuliskan "ku akui".

Namun karena pengaruh nada dalam lagu, lirik tersebut sering diucapkan atau ditulis kuwa kuwi.

Berikut ini daftar 5 lagu yang memiliki lirik "kuwa kuwi" atau "ku akui"

1. Kau Pikir Kaulah Segalanya - EDANE

Seharusnya kau berada di sisiku

Mengusir sepi yang menyelimutiku

Di Sabtu malam janjimu

Tak sabar kumenunggu

Walau kesal hatiku

But it's ok!

Kucoba memberikan toleransiku

Bikin resah, buyarkan konsentrasiku

Apakah engkau merasa

Aku bukan manusia

Yang tak luput dari rasa amarah

Ku akui, kau memang manis

Tapi kau iblis

Kau pikir kaulah segalanya

Tuk dimaklumi

Ga juga

Tuk ditakuti

Walau mempesona

Membutakan mata

Tapi bisa kubalas kau lebih gila (edan)