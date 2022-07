Chord Gitar dan Lirik Lagu Bertahan - Papinka: Meski Luka Ku Simpan di Dalam Hatiku

TRIBUNNEWS.COM - Di bawah ini ada chord gitar dan lirik lagu Bertahan dari Papinka.

Papinka merupan band yang berasal dari Pangkal Pinang.

Band ini berdiri pada 2011.

Lagu Bertahan dirilis tahun 2019.

Baca juga: Chord Gitar dan Lirik Lagu Kehadiranmu - Vagetoz: Hadirnya Dirimu, Berikan Suasana Baru

Chord gitar dan lirik lagu Bertahan - Papinka:

Intro : C F C

C

ku takkan tangisi

Em

kisah cinta ini

Am

meski kau lukai

Em

perasaan ini

F

ku akan selalu

G

mencintaimu



*)

C

karena ku yakin

Em

tulus cinta ini

Am

tak akan terganti

Em

meski tak terbalas

F

ku akan selalu

G

ada untukmu



#)

F G

apapun yang terjadi

F G C

kuterima semua sikapmu

Reff:

C G/B

ku kan tetap

Am G

bertahan denganmu

F G

apapun yang engkau lakukan

C G/B

meski luka

Am G

ku simpan di dalam hatiku

F G

akan tetap bertahan

C F C

denganmu



*)

C

karena ku yakin

Em

tulus cinta ini

Am

tak akan terganti

Em

meski tak terbalas

F

ku akan selalu

G

mencintaimu



#)

F G

apapun yang terjadi

F G C -G

kuterima semua sikapmu

Musik : Am Em F C

Dm G

Reff:

C G/B

ku kan tetap

Am G

bertahan denganmu

F G

apapun yang engkau lakukan

C G/B

meski luka

Am G

ku simpan di dalam hatiku

F G

akan tetap bertahan

C G/B

ku kan tetap

Am G

bertahan denganmu

F G

apapun yang engkau lakukan

C G/B

meski luka

Am G

ku simpan di dalam hatiku

F G

akan tetap bertahan

C F C

denganmu

Baca juga: Chord Gitar dan Lirik Lagu Penyesalanku - Vagetoz: Kau Berikan Cinta Sesaat Untukku

(Tribunnews.com)