Kini Film Produksi Lionsgate Bisa Diakses Tanpa Kuota

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Mohammad Alivio

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Mulai hari ini, film garapan Lionsgate dapat diakses melalui jaringan Migo, Kamis (28/7/2022).

Dengan begitu, masyarakat Indonesia yang memiliki akses data terbatas, dapat menikmati lebih dari ratusan film kelas dunia persembahan Lionsgate Play di Migo tanpa kuota, iklan, dan mendapat sinyal bagus.

Dan Connor selaku Direktur Utama Migo Indonesia mengatakan, pihaknya optimis dapat memberi inovasi baru dari kerja samanya dengan Lionsgate Play.

"Lionsgate Play memiliki film-film Box Office terbaik seperti Hunger Games, Saw 2, John Wick 2, dan lain lain yang selalu dapat di nikmati setiap masa," kata Dan Connor saat jumpa pers di kawasan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, Kamis (28/7/2022).

"Kami harapkan tidak hanya film itu saja, tapi jutaan masyarakat Indonesia yang memiliki akses terbatas terhadap jaringan Internet juga dapat menikmati," lanjutnya.

Melalui kerjasama ini, selain film-film yang sudah tayang sebelumnya di Migo, berbagai film Box Office unggulan dari Lionsgate Play, seperti Angel Has Fallen, Now You See Me, Hunger bGames, Astro Boy, Twilight, Step Up, Hellboy, Rambo Last Blood, Kung Fu Yoga, Begin Again.

Serta Remember Me, Saw 2, Bodies at Rest, Detective Chinatown 3, Special Couple, Iron Monkey II, Hotel Mumbai dan masih banyak ratusan film lainnya juga telah siap di unduh sepuasnya di jaringan Migo yang telah tersebar di 1.400 lokasi di Indonesia.

Pengguna dapat meng-unduh film dan mengaktifkan paket semurah ratusan rupiah per hari.

Landasan utama Lionsgate Play untuk berkolaborasi dengan Migo adalah untuk memperluas pasar mereka.