Rekomendasi Tayangan Terbaru Netflix Agustus 2022: Ada The Sandman hingga School Tales The Series

School Tales The Series - Bulan Agustus di Netflix ada The Sandman, School Tales The Series, Never Have I Ever musim ke-3, hingga Filosofi Kopi The Series: Season 1.

TRIBUNNEWS.COM - Tak terasa kita telah memasuki penghujung bulan Juli.

Saatnya bersiap menyambut berbagai tayangan baru Netflix untuk bulan Agustus.

Bakal ada berbagai tayangan Netflix yang sayang untuk dilewatkan bersama orang tercinta.

Mulai dari genre action, romance, comedy hingga thriller siap menghibur para pelanggan setia Netflix.

Di antaranya ada The Sandman, School Tales The Series, Never Have I Ever musim ke-3, hingga Filosofi Kopi The Series: Season 1.

Berikut ini deretan tayangan Netflix bulan Agustus 2022.

Baca juga: Sinopsis School Tales The Series, Serial Horor Thailand yang Tayang 10 Agustus di Netflix

Bersiap menyambut film The Sandman yang akan tayang pada 5 Agustus.

Setelah bertahun-tahun dikurung, Morpheus (sang Raja Mimpi) kembali memulai perjalanannya.

Morpheus berkelana ke berbagai alam untuk menemukan apa yang dicuri darinya demi memulihkan kekuatannya.

Selanjutnya ada musim terbaru serial Never Have I Ever.