Alasan Lee Jong Suk Pilih 'Big Mouth' sebagai Drama Comeback-nya

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Mohammad Alivio

TRIBUNNEWS.COM - Setelah 3 tahun tak tampil di layar kaca, akhirnya Lee Jong Suk kini comeback lewat drama terbaru berjudul Big Mouth.

Dari sekian tawaran, adapun alasan Lee Jong Suk lebih tertarik membintangi Big Mouth.

Bukan tanpa alasan, hal ini karena peran sutradara yang sudah kenal dengan Lee Jong Suk.

Sebelumnya, sutradara Oh Choong Hwan pernah satu proyek dengan Lee Jong Suk dalam drama While You Were Sleeping pada 2017.

"Bukannya bagus jika saya bisa bekerja lagi dengan sutradara Oh Choong Hwan? Karena saya sangat menghormatinya," kata Lee Jong Suk saat jumpa pers virtual, Jumat (29/7/2022).

Menurut Lee Jong Suk, Oh Choong Hwan bukan hanya sebatas rekan kerja.

Dia menganggap sutradaranya itu sebagai saudaranya sendiri.

"Dia seperti teman yang baik bagi saya, dia sudah seperti saudara laki-laki saya. Saya bicara tentang kemungkinan drama comeback dengannya," ujar Lee Jong Suk.

Lebih lanjut, Oh Choong Hwan rupanya memberikan arahan bagi Lee Jong Suk bahwa 2022 merupakan tahun yang tepat untuk comeback.

"Dia menyarankan bahwa ini saatnya saya mencoba hal baru. Saya sangat percaya padanya jadi itu alasan saya bergabung dengan proyek ini," tutur Lee Jong Suk.

Dalam drama ini, Lee Jong Suk berperan sebagai seorang pengacara bernama Park Chang Ho.

Sementara lawan mainnya, Yoona SNSD berperan sebagai istrinya yang merupakan seorang perawat.

Selain Lee Jong Suk dan Yoona SNSD, Drama ini juga dibintangi oleh Kim Joo Hun, Ok Ja yeon, Yang Kyung won, Kwak Dong Yeon, dan ditulis oleh Kim Ha Ram, serta disutradarai oleh Oh Choong Hwan.

Big Mouth tayang dalam 16 episode di aplikasi streaming Disney+ Hotstar mulai hari ini, Jumat (29/7/2022).