Beyonce Rilis Album Baru 'Renaissance', Didominasi Musik Disko dan House

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Bayu Indra Permana

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Berjeda enam tahun dari album terakhirnya, musisi Beyoncé akhirnya merilis album ketujuh yang sudah sangat dinantikan oleh para penggemarnya dengan judul Renaissance.

Lewat 16 lagu yang ada di dalamnya, Beyoncé kembali menunjukkan kualitas vokal yang kuat, unik, kaya, dan penuh penjiwaan.

Albumnya juga mengajak para pendengar lagu-lagunya untuk merayakan kebebasan lewat musik penuh energi yang didominasi oleh disko dan house.

Hadirnya album Renaissance diawali dengan dirilisnya single pertama, Break My Soul, pada 20 Juni 2022.

Singel tersebut berhasil masuk ke sepuluh besar di daftar US Billboard Hot 100 dan menjadi nomor satu di daftar US Billboard Hot Dance/Electronic Songs selama empat minggu berturut-turut.

"Album yang terdiri dari tiga proyek ini direkam saat pandemi," tulis Beyoncé dikutip Tribunnews.com di situs pribadinya.

Beyoncé sendiri telah memberi bocoran tentang album Renaissance sejak 15 Juni 2022 di akun sosial medianya, lewat sebuah unggahan berjudul “act i - RENAISSANCE” yang menceritakan bahwa proses produksi album ini dilakukan selama pandemi.

Dengan banyaknya batasan dalam beraktivitas, Beyoncé merasa kreativitas dan jiwa petualangnya malah terpicu untuk berkarya.

Walau didominasi oleh berbagai varian dance music, seperti disko, electronic house, Jersey Club, tapi musik di album Renaissance menjadi menarik dengan kehadiran jenis musik lainnya, mulai dari hip-hop, rap, R&B, soul, gospel, dan Afrobeat.

Hal yang menarik adalah hadirnya berbagai sample yang diselipkan di lagu-lagu dari album ini, di antaranya Moonraker dari The Foremost Poets di Alien Superstar, Show Me Love dari Robin S. di Break My Soul, Center of Thy Will oleh The Clark Sisters di Church Girl, dan I Feel Love dari Donna Summer di lagu Summer Renaissance.

Untuk produksinya, Beyoncé menggandeng musisi kelas atas mulai dari vokalis, penulis lagu, dan produser, di antaranya adalah The-Dream, Nile Rodgers, NOVA, NO ID, Raphael Saadiq, Mike Dean, Honey Dijon, Chris Penny, Luke Solomon, Skrillex, Beam, Big Freedia, Jay-Z, Drake, Beam, Grace Jones, dan Tems.

Lewat album ini, Beyoncé mengajak para penggemarnya untuk bersenang-senang dan tetap bergoyang, serta menunjukkan betapa unik, kuat, dan seksinya diri mereka.